Resultados Elecciones 2025: La Libertad Avanza se impone en la Provincia de Buenos Aires y arrasa en casi todo el país
Con más del 40% de los votos a nivel nacional, la fuerza política logra un contundente respaldo en Diputados. Por primera vez se utilizó la Boleta Única Papel y la participación fue del 67,85% del padrón.
Contabilizado más del 90% de las mesas, La Libertad Avanza (LLA) se consolida como la fuerza más votada en las elecciones legislativas 2025, con un fuerte respaldo en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las jurisdicciones del país.
A nivel nacional, la alianza obtuvo 8.653.710 votos, equivalentes al 40,84% de los sufragios en la categoría Diputados, mientras que el oficialismo de Fuerza Patria consiguió 24,50% de los votos. La jornada electoral tuvo una participación del 67,85% del padrón, según confirmó la Dirección Nacional Electoral.
En la provincia de Buenos Aires, donde se eligieron 35 diputados nacionales, La Libertad Avanza obtuvo 17 bancas con 3.426.223 votos (41,53%), mientras que Fuerza Patria consiguió 16 bancas con 3.367.961 votos (40,83%). Otras fuerzas, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, lograron 2 bancas con 415.364 votos (5,03%).
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó la importancia histórica de la jornada: “"Estamos viviendo un hecho histórico: la Boleta Única de Papel demostró eficiencia y rapidez". "Agradecimiento a la ciudadanía ha sido una jornada ejemplar", agregó el funcionario de Milei.
Los nuevos legisladores, 24 senadores y 127 diputados nacionales, asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre, consolidando un Congreso con fuerte presencia de La Libertad Avanza y modificando el mapa político a nivel nacional.
