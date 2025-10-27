Contabilizado más del 90% de las mesas, La Libertad Avanza (LLA) se consolida como la fuerza más votada en las elecciones legislativas 2025, con un fuerte respaldo en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las jurisdicciones del país.

Ads

AR Resultados oficiales — Recuento provisorio Seguimiento en tiempo real desde la plataforma oficial. Ver resultados

A nivel nacional, la alianza obtuvo 8.653.710 votos, equivalentes al 40,84% de los sufragios en la categoría Diputados, mientras que el oficialismo de Fuerza Patria consiguió 24,50% de los votos. La jornada electoral tuvo una participación del 67,85% del padrón, según confirmó la Dirección Nacional Electoral.

Ads

En la provincia de Buenos Aires, donde se eligieron 35 diputados nacionales, La Libertad Avanza obtuvo 17 bancas con 3.426.223 votos (41,53%), mientras que Fuerza Patria consiguió 16 bancas con 3.367.961 votos (40,83%). Otras fuerzas, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, lograron 2 bancas con 415.364 votos (5,03%).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, destacó la importancia histórica de la jornada: “"Estamos viviendo un hecho histórico: la Boleta Única de Papel demostró eficiencia y rapidez". "Agradecimiento a la ciudadanía ha sido una jornada ejemplar", agregó el funcionario de Milei.

Ads

Los nuevos legisladores, 24 senadores y 127 diputados nacionales, asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre, consolidando un Congreso con fuerte presencia de La Libertad Avanza y modificando el mapa político a nivel nacional.