Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la fecha reflejó un consumo "débil y fragmentado", con “escaso movimiento generalizado y resultados inferiores a la Navidad” tras difundir el reporte sobre la fecha de la llegada de "Reyes Magos".

“Si bien predominaron las promociones agresivas –descuentos del 20% al 40%, 2x1 y financiamiento en cuotas– no lograron revertir la baja demanda. Las ventas fueron en su mayoría de moderadas a mínimas, con fuerte uso de tarjetas de crédito, casi nulo efectivo y menor valor por ticket, que tuvo caídas reales en todos los rubros analizados”, especificó el ente empresario.

Asimismo, destaca que “en muchos rubros, la celebración de Reyes resultó irrelevante o inexistente, condicionada por ingresos ajustados, cercanía con otras fechas de gasto y competencia del canal online”.

“Para el 82,2% de los comercios el resultado fue peor o igual a lo esperado, aunque un 17,8% manifestó haber vendido menos de lo previsto”, precisó CAME, a la vez que informó que el ticket promedio de este año fue de $ 36.656, el cual comparado con el ticket promedio de 2025 ($ 48.081) y ajustar por la inflación interanual, el resultado muestra una caída real del 41,9%.

En ese sentido, señalan que “este comportamiento evidencia un cambio en el patrón de consumo: se vendieron más unidades, pero a un menor valor promedio por compra” y que “en términos prácticos, el mayor dinamismo en las cantidades no se tradujo en un aumento del gasto, sino en la elección de regalos más económicos en relación con el año anterior”.

Además, enmarcan que “a pesar de la amplia disponibilidad de beneficios el impacto comercial fue limitado” ya que "predominó el uso de tarjeta de crédito, con una fuerte caída del efectivo y del débito, lo que reflejó un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez".

“El comportamiento general mostró un consumo más cauteloso que el de la Navidad y, en varios rubros, Reyes tuvo un desempeño débil o prácticamente inexistente. Si bien en algunos comercios se vendieron más unidades que el año anterior, el valor real de los regalos fue menor, con una clara búsqueda de precios bajos y productos económicos. Factores como la cercanía con las fiestas previas, los gastos acumulados y la competencia del canal online limitaron el alcance de las promociones y redujeron su efectividad”, remata el informe.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre el 4 y el 5 de enero de 2026 entre 209 comercios de 30 ciudades del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires, por un equipo conformado por 35 encuestadores.

De los rubros analizados, tres registraron incrementos, mientras que dos mostraron una caída en comparación con Reyes 2025. La baja se dio en Indumentaria (-2,5%), seguido por Calzado y marroquinería (-1,1%). En contraste, el rubro Librerías creció 5%; Equipos de audio y video, celulares y accesorios incrementaron un 1,1%, y Juguetería subió un 0,9%.