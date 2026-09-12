El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aseguró que el partido mantiene su postura sobre las PASO, aunque abrió la puerta a discutir modificaciones al sistema y reconoció que todavía no abordaron el tema con el Gobierno nacional.

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“Nosotros tenemos una posición sobre el tema de las PASO. La verdad que no lo hemos hablado con el Gobierno todavía, pero hoy es una discusión que está en el Senado”, señaló Ritondo en diálogo con Radio Mitre.

El diputado planteó como uno de los principales cuestionamientos del PRO la cantidad de veces que los ciudadanos son convocados a votar durante un año electoral. Sin embargo, remarcó que el partido está dispuesto a analizar otras opciones.

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“Creemos que las PASO tienen un aspecto valioso, aunque también entendemos sobre la cantidad de veces que obliga a votar a los ciudadanos. Estamos dispuestos a discutir alternativas seriamente. Hoy está en el Senado y es donde tendría que avanzar”, sostuvo.

Consultado sobre qué podría ocurrir finalmente con las primarias, Ritondo evitó anticipar un resultado y destacó que el sistema también tuvo efectos políticos para sectores no peronistas.

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En ese sentido, mencionó las experiencias electorales de Mauricio Macri y Javier Milei. “Las PASO construyeron alternativas no peronistas como Macri y Milei. Como resultado político electoral para algunos sectores el resultado es positivo”, afirmó.

De todos modos, el dirigente del PRO consideró que “puede haber otras alternativas” y planteó que deberán ser evaluadas para determinar cuál es el mecanismo más conveniente de cara a las próximas elecciones.