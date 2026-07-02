El presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, respaldó la incorporación de Diego Santilli al Gobierno nacional y aseguró que su llegada permitirá destrabar la agenda legislativa, fortalecer el diálogo político y avanzar con las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.

Ads

En una entrevista con A24, Ritondo sostuvo que la designación de Santilli representa "una elección muy positiva" para el Gobierno y remarcó que se trata de un dirigente con experiencia en gestión y capacidad para construir consensos.

"Diego es confiable para los gobernadores, conoce el Congreso, tiene práctica política y sabe lo que es el Estado. En este momento, donde tienen que salir reformas profundas que necesita la Argentina, tener un hombre de diálogo abierto como Diego viene muy bien", afirmó.

Ads

El diputado también consideró que el Congreso había quedado paralizado por la discusión política en torno al vocero presidencial Manuel Adorni y sostuvo que la nueva etapa permitirá recuperar el ritmo parlamentario.

"Sin duda, Diego tiene la característica de ser un hombre de diálogo y de lograr consensos. Las reformas necesitan consenso; no alcanza con que las acompañen solamente el PRO y la Unión Cívica Radical, también hace falta el apoyo de los gobernadores y de un espacio más amplio", señaló.

Ads

Puede interesarte

Reforma electoral y agenda legislativa

Ritondo confirmó que el oficialismo buscará acelerar el tratamiento de distintas iniciativas en el Congreso y consideró que aún queda un período importante antes de que el calendario electoral complique los acuerdos políticos.

Entre los proyectos que mencionó como prioritarios aparecen la eliminación de las PASO, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otras iniciativas vinculadas a la economía.

"La reforma electoral es una prioridad, pero hay que discutir seriamente cuáles son las reformas que uno quiere para el país. No son cambios para una sola elección, sino para mucho tiempo y requieren consensos más amplios", explicó.

Ads

También destacó que este año "todavía hay un tiempo precioso" para aprobar leyes antes de que el proceso electoral del próximo año monopolice la agenda política.

"Ojalá las ideas del cambio trabajen juntas"

Consultado por la relación entre Mauricio Macri y Javier Milei, luego de las críticas del Presidente al exmandatario, Ritondo rechazó esas declaraciones y reivindicó el rol del líder del PRO.

"No lo comparto en absoluto. Mauricio Macri ha sido el expresidente que más colaboró con un gobierno de otro partido político. La Argentina tiene que estar por arriba de todo y ojalá el año que viene las ideas del cambio trabajen juntas", expresó.

Puede interesarte

Pidió una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la Provincia

Ritondo volvió a insistir en la necesidad de construir una alianza amplia entre el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios políticos para enfrentar al peronismo en la provincia de Buenos Aires.

"Nosotros tenemos la decisión de que vayamos juntos. Es necesario ampliar otras fuerzas políticas que quieren el cambio y terminar con el populismo en la provincia de Buenos Aires", sostuvo.

En ese sentido, volvió a destacar la figura de Diego Santilli como posible candidato para las próximas elecciones provinciales.

"Creo que Diego es el mejor candidato. Ahora tiene muchísimo trabajo por hacer. Lo importante es no cometer el error de ir divididos y terminar regalándole nuevamente la provincia al populismo", afirmó.

Por último, dejó en claro que el PRO buscará mantener un rol central en el escenario político de cara a 2027.

"El PRO va a ser protagonista. En algunos lugares habrá candidatos propios y en otros iremos en alianza, pero vamos a seguir siendo protagonistas", concluyó.