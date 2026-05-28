Ritondo le respondió a Milei por sus críticas al PRO: "6 ministros, de los 9 que tiene LLA, provienen de nuestras filas"
El jefe del bloque del PRO defendió la gestión de Mauricio Macri, destacó el aporte de su espacio al Gobierno libertario y lanzó una chicana al Presidente: “Alguien le hace mal el libreto”.
El diputado nacional y jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, salió al cruce de las críticas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, hacia la gestión de Mauricio Macri y defendió el rol que su espacio viene desempeñando en apoyo al Gobierno nacional.
“Macri hizo, con otro ambiente político, con otro concepto y fortaleza. Ojalá hubiéramos tenido el apoyo político de otro partido como tuvo este Gobierno del PRO”, sostuvo Ritondo en declaraciones a TN, luego de que Caputo asegurara que la actual gestión está haciendo las cosas mejor que Juntos por el Cambio.
En ese marco, el legislador remarcó el aporte del PRO a la administración libertaria y señaló que “seis ministros, de los nueve, provienen de las filas del PRO”.
Además, respondió a los cuestionamientos de Milei sobre algunos proyectos impulsados desde el Congreso. “A veces se confunde y no son leyes nuestras. Alguien le hace mal el libreto”, lanzó.
Sin embargo, Ritondo también destacó su respaldo al Presidente y aseguró que su partido seguirá acompañando las medidas que considere positivas. “Tengo mucha admiración por el esfuerzo que hace el Presidente y el Gobierno, pero sí estoy seguro del rol del PRO y es el que venimos desempeñando. No actuamos con egoísmo, actuamos por convicción, no hay plan canje; para nosotros las cosas que están bien las vamos a acompañar y las que están mal vamos a pedir que se cambien”, afirmó.
El dirigente también elogió la actitud de Mauricio Macri frente al Gobierno nacional. “Después del aporte que hizo, no especuló ni pidió nada a cambio”, sostuvo.
Por otra parte, Ritondo se refirió a las tensiones internas dentro del oficialismo y al impacto político de los conflictos públicos. “Si Milei le tiene confianza, él lo tiene que ratificar. Pero lo que es cierto es que todos los ruidos hacen mal a la gestión”, expresó en relación a las polémicas que atraviesan al Gobierno.
“Las peleas le hacen muy mal al Gobierno, porque se empiezan a discutir temas que no son de fondo”, concluyó.
Finalmente, el diputado destacó el acompañamiento del PRO a La Libertad Avanza desde el inicio de la gestión libertaria. “Desde 1983 para adelante, ningún partido hizo tanto por un Gobierno como el PRO hizo con La Libertad Avanza”, sentenció.
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