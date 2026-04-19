Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados del PRO y titular del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires, señaló que pese a las semanas negativas para el gobierno nacional, “también hay cosas positivas”, entre otros puntos, mencionó la resolución del juicio de YPF, el acuerdo con el Fondo.

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“Yo creo que con el tema de la inflación, sin duda, va a tener que haber un trabajo por parte del equipo económico y del propio Javier Milei, que lo obsesiona este tema. Quedan tres trimestres más donde el gobierno tiene que trabajar fuertemente en medidas que hagan que la pendiente de la inflación se vuelva a repetir”, aseguró respecto a la reciente cifra de 3,4% para el mes de marzo, considerado un dato "malo" por el gobierno.

Y agrego:" Todos los procesos de estabilización tienen momentos de retracción. Creo que hay un muy buen equipo económico y que el presidente, que es un economista de calidad, va a encontrarle la vuelta".

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Adorni: “Si el presidente y el gobierno lo sostiene, tendrá sus razones”

En declaraciones al programa “No vale arrugar”, en radio Splendid, Ritondo se refirió a la investigación judicial sobre el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Cuando ocurren estos temas hay que ir lo más rápido posible a la Justicia, aclarar la situación”.

En cuanto a la repercusión política, el jefe del bloque amarillo sentenció: “Nosotros no nos vamos a sumar a ningún show del kirchnerismo para este tema ni para ningún otro, como lo hemos hecho anteriormente".

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“Sin duda este tema, por la penetración que tuvo en los medios, ha perjudicado la imagen del gobierno. Esto no lo digo yo, lo dicen todas las encuestadoras. El presidente es quien nombra, saca y pone funcionarios. Si el presidente y el gobierno lo sostiene, tendrá sus razones”, recalcó.

Por último, sobre el acercamiento de figuras del ex Juntos por el Cambio como Miguel Pichetto y Nicolás Massot a Axel Kicillof, Ritondo dejando a un lado “el aprecio personal” que les tiene, manifestó: “La verdad que no lo entiendo. Parecía que habían entendido hacia dónde no debía ir la Argentina, y volver a ese lugar me parece un error muy grave para su vida política”.