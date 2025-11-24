“Estoy muy contento con que el Teniente General Carlos Alberto Presti, Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, sea el nuevo Ministro de Defensa”, expresó el legislador bonaerense Agustín Romo.

Y destacó: “Para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial es fundamental fortalecer nuestras gloriosas Fuerzas Armadas”.

Por último, arremetió en redes sociales: “La felicidad que me da leer zurdos que se creen peronistas llorando porque un militar es el nuevo Ministro de Defensa es inmensa. Argentina está sanando”.

