Por Federico de Marco

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El titular del bloque de LLA en la Cámara Baja de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, salió a desmentir que el parejismo lo haya corrido de su puesto en Diputados.

Romo, representante del sector “Las Fuerzas del Cielo” y leal a Santiago Caputo, se expresó en redes respondiendo a una noticia.

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“Nadie me está echando de ningún lado muchachos. Quédense tranquilos y nunca le crean al periodismo. Cuando haya novedades se van a enterar por mí. Mientras tanto, estamos todos juntos trabajando para ganar la Provincia en 2027”, manifestó, aunque no fue del todo explícito.

En paralelo, trascendió de manera contundente que Sebastián Pareja y Karina Milei decidieron desplazar a Romo hacia la vicepresidencia 1era de la Cámara para ubicar en su lugar al platense Juan Osaba. El dirigente caputista podría argumentar que su alejamiento de la jefatura del bloque habría sido de común acuerdo para buscar no quedar tan debilitado.

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