Organizaciones ruralistas de la Segunda Sección electoral acordaron no pagar el impuesto inmobiliario rural bonaerense en protesta al aumento dispuesto por el Gobierno de Axel Kicillof para este año. Así lo resolvieron durante una asamblea llevada a cabo en Salto en la que participaron productores locales y de Suipacha, Colón, Pérez Millán, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, Carabelas, San Pedro, Baradero, Pergamino, Ramallo, Bragado, Capitán Sarmiento, Arrecifes y Rojas.

Allí discutieron “el impacto del aumento del 200 % en el Impuesto Inmobiliario” rural y resolvieron "su negativa a abonar las cuotas actuales hasta que se revierta el incremento", informaron a este medio ruralistas que participaron de la cumbre. Piden, además, que "se restablezca el descuento por buen cumplimiento y débito automático, y se elimine la quinta cuota, incluso si aún no ha sido implementada". Advirtieron que si no reciben respuestas a sus demandas, convocarán “a una reacción más amplia”.

En diálogo con LaNoticia1.com, Edgardo Salmoiraghi, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro y uno de los participantes en la reunión, expresó su preocupación por el impacto económico que el aumento del impuesto inmobiliario está teniendo en el sector agropecuario: "En mi caso pagaba 93 mil pesos y ahora voy a pagar 550 mil pesos por cuota. Agregale que después de la segunda cuota puede haber otro aumento y sumale que puede haber una cuota más adicional a fin de año".

"Por si fueran poco los aumentos, dentro del impuesto inmobiliario rural tenés lo que es complementario, que es un impuesto inventado en el 2011, que está apuntado a quien tiene más de una escritura. Vos podés tener mil hectáreas de campo con una sola escritura y no pagas impuesto complementario. Pero si tenés 200 hectáreas, 100 en una escritura y 100 en otra escritura, pagás complementario. Y vas a pagar más que el productor que tiene mil hectáreas. Son locuras de los que hemos venido viviendo todos estos años”, reprochó.

Los ruralistas de la Segunda Sección se reunieron en Salto. Foto: LaNoticia1.com.

Además del aumento del impuesto inmobiliario rural, los ruralistas critican la falta de equidad en otros gravámenes, como las patentes de automóviles. En ese sentido, Salmoiraghi cuestiona la disparidad de tarifas entre provincias: “Fijate con las patentes, qué locura. Si tenés un auto 2020 radicado en Santiago del Estero, pagás 250.000 pesos de patente. Pero su lo tenés radicado en la provincia de Buenos Aires, pagás 600.000 pesos. Tendría que ser algo que las patentes valgan lo mismo a nivel país”.

La protesta de los ruralistas no se limita al ámbito fiscal, sino que también aborda la calidad de los servicios públicos en las zonas rurales: "Con el inmobiliario, se paga redial también, por el mismo frente, es otro impuesto, que es un impuesto municipal al que no hay contraprestación de servicios", agregó Salmoiraghi, destacando la necesidad de una revisión integral de las políticas impositivas y de desarrollo rural en la provincia de Buenos Aires. Por último, advirtieron que si no obtienen respuestas, profundizarán las medidas de fuerza.