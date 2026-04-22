El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Falcone (MID), oriundo de Chivilcoy, se reunió con autoridades de Vialidad Nacional para plantear su preocupación por la paralización de las obras en la Ruta Nacional 5, en el tramo que une Mercedes y Suipacha.

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Según se informó, el encuentro había sido solicitado por el propio legislador, quien advirtió sobre el impacto que tiene la falta de avances en una de las trazas más transitadas de la región, tanto por el volumen de tránsito como por los niveles de siniestralidad.

Durante la reunión con el administrador general del organismo, Marcelo Godoy, se abordó la necesidad de reactivar la construcción de la doble calzada en sectores críticos de la ruta. Desde Vialidad señalaron que esperan la regularización de los pagos, aunque también cuestionaron la decisión de la empresa contratista de paralizar completamente las tareas en el contexto actual.

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En ese marco, se apuntó a la situación de la empresa CPC, vinculada a Cristóbal López, por haber interrumpido las obras, algo que —según remarcaron desde el organismo— no ocurrió en todos los contratos bajo condiciones similares.

Concesión en estudio y nuevo esquema de financiamiento

Otro de los temas abordados fue la licitación del denominado “Tramo Pampa”. Desde Vialidad informaron que en los próximos días se realizará la apertura de sobres con las ofertas económicas, paso previo a la adjudicación.

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Quiero pensar que no le van a adjudicar el Tramo Pampa a Cristóbal López (CPC). No solo por sus antecedentes que se refieren en esta nota. Hoy tiene parada la obra de la R5 entre Mercedes y Suipacha. Que avanzaba a paso de tortuga, pero algo avanzaba. https://t.co/kXlLQF0DMj — Eduardo Falcone (@dipfalcone) April 21, 2026

El pliego de condiciones prevé un esquema flexible: no obliga a ejecutar grandes obras, pero tampoco las descarta, lo que abre la posibilidad de futuras inversiones estructurales en distintos sectores de la RN5.

Además, se confirmó que la Ruta 5 está incluida dentro de un plan en estudio del Gobierno nacional que contempla la construcción de autopistas, rutas seguras y terceras calzadas, con financiamiento privado a través del sistema de peaje.