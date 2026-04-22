Ruta 5: el chivilcoyano Falcone reclamó a Vialidad Nacional por la paralización de las obras entre Mercedes y Suipacha
El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires mantuvo una reunión con autoridades de Vialidad Nacional y expresó su preocupación por la falta de avances en la obra. Apuntó a la falta de financiamiento del Ministerio de Economía y a la actitud de la empresa CPC, vinculada a Cristóbal López.
El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Falcone (MID), oriundo de Chivilcoy, se reunió con autoridades de Vialidad Nacional para plantear su preocupación por la paralización de las obras en la Ruta Nacional 5, en el tramo que une Mercedes y Suipacha.
Según se informó, el encuentro había sido solicitado por el propio legislador, quien advirtió sobre el impacto que tiene la falta de avances en una de las trazas más transitadas de la región, tanto por el volumen de tránsito como por los niveles de siniestralidad.
Durante la reunión con el administrador general del organismo, Marcelo Godoy, se abordó la necesidad de reactivar la construcción de la doble calzada en sectores críticos de la ruta. Desde Vialidad señalaron que esperan la regularización de los pagos, aunque también cuestionaron la decisión de la empresa contratista de paralizar completamente las tareas en el contexto actual.
En ese marco, se apuntó a la situación de la empresa CPC, vinculada a Cristóbal López, por haber interrumpido las obras, algo que —según remarcaron desde el organismo— no ocurrió en todos los contratos bajo condiciones similares.
Concesión en estudio y nuevo esquema de financiamiento
Otro de los temas abordados fue la licitación del denominado “Tramo Pampa”. Desde Vialidad informaron que en los próximos días se realizará la apertura de sobres con las ofertas económicas, paso previo a la adjudicación.
El pliego de condiciones prevé un esquema flexible: no obliga a ejecutar grandes obras, pero tampoco las descarta, lo que abre la posibilidad de futuras inversiones estructurales en distintos sectores de la RN5.
Además, se confirmó que la Ruta 5 está incluida dentro de un plan en estudio del Gobierno nacional que contempla la construcción de autopistas, rutas seguras y terceras calzadas, con financiamiento privado a través del sistema de peaje.
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