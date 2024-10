El Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, encabezará este jueves 17 de octubre el acto por el Día de la Lealtad en el KM 0 del peronismo en la localidad de Berisso y los intendentes de la Región Capital se preparan para recibirlo. En medio de la interna que divide al PJ de cara a las elecciones que determinarán la nueva conducción del partido a nivel nacional, los jefes comunales sientan postura.

“Bienvenido Gobernador. Es con Axel”, reza un cartel sobre Av. 60 en el ingreso al distrito de la Tercera que conduce Fabián Cagliardi y que fue colocado este lunes en el municipio que será sede del acto peronista. En ese contexto, quién también se pronunció fue el intendente de Ensenada que formará parte del encuentro.

En diálogo con el medio platense Infocielo, Mario Secco fue consultado por la postulación de Cristina Fernández y respondió: “No ven el esfuerzo. Tal vez no vean el esfuerzo, tengan otras intenciones”, y en esa línea aseguró: “Ellos saben que Kicillof es un hombre que hoy está midiendo 34, 36 puntos a nivel nacional”.

“Es una esperanza el compañero. Si bien no es que vamos a salir a golpear el bombo ahora, Kicillof presidente, pero está claro que es una opción. Es una opción y ojalá que haya muchas más”, declaró el jefe comunal al tiempo que aclaró: “Digo ojalá que desde el sur, desde el norte, haya muchas propuestas y fortalecemos, hacemos una fórmula”.

Y subrayó en cuanto a la figura del Gobernador: “Podrá ser el primero, podrá ser el segundo, pero es una opción. No se matan las opciones”. Asimismo manifestó que a veces omite hacer apreciaciones “de los dirigentes del PJ, porque como yo soy presidente del Frente Grande, a mí no me gustaría que el PJ esté opinando sobre los dirigentes del Frente Grande. Y yo, por respeto, tengo que hacer lo mismo”.

“El PJ tiene una cantidad de dirigentes extraordinarios, es una herramienta muy buena para la construcción electoral. Yo creo que se tiene que arreglar en su propio seno”, dijo y añadió: “Nuestro gobierno de Alberto dejó muchas cosas sin resolver. Se dice que no tuvimos el coraje. Yo digo, se dice, porque yo también me hago cargo, yo fui parte de ese frente político, entonces no me puedo borrar ahora toda la culpa la tiene Alberto, no. Nosotros fuimos parte de eso”.

En ese contexto remarcó: “Se decidió que él sea nuestro candidato y lo acompañamos y pedimos el voto para él, como lo hice así también, con las diferencias que tengo con Massa. Siempre nosotros fuimos verticalistas, siempre acompañamos las decisiones que se fueron tomando. Así lo hicimos también con Scioli, mirá Scioli dónde está”.

“Hay que volver a generar y enamorar, hay que trabajar muy fuerte generando escenarios como el que vamos a hacer el 17 de octubre, para que se sienta contenido”, manifestó en relación a Kicillof al tiempo que valoró: “No se tiene que abandonar nada de lo que hemos construido hasta ahora. Al contrario, ver todo lo que más vamos a construir para darle más derecho a la gente”.

“En ese camino yo lo veo al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, defendiendo a los bonaerenses que no se caiga nada de lo que tiene la provincia. A pesar de que lo están limando a más no poder como a todos nosotros, es una lucha permanente. Y nosotros estamos decididos a darla. Con mucho coraje, con mucha fuerza, como no ha caracterizado siempre”, aseguró el intendente de Ensenada.

En cuanto al acto por el Día de la Lealtad manifestó: “El 17 de octubre significa mucho, es muy fuerte, y es de todos, porque no es de un partido, es de todos. El 17 de octubre lo construyó la gente con su dirigente a la cabeza, pero la gente común, de todos. Va mucho más allá del partido justicialista”.