Florencia Saintout, ministra de Cultura de la provincia de Buenos Aires y una de las principales referentes de La Cámpora en La Plata, se metió de lleno en la interna del peronismo bonaerense y respaldó públicamente a Máximo Kirchner para que continúe presidiendo el PJ bonaerense. En ese marco, lanzó una fuerte definición política que reavivó la discusión interna: “Hay una parte del peronismo que le queda muy bien Cristina presa”.

Las declaraciones las realizó durante una entrevista en Somos Radio AM530, donde planteó la necesidad de discutir qué tipo de peronismo se quiere construir de cara a 2027, en medio de las tensiones entre los sectores que responden al gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo.

“Tenemos que debatir qué peronismo queremos. ¿Un peronismo conservador, un peronismo mascota del poder, o un peronismo transformador que se banque discutir con el poder?”, sostuvo Saintout, quien integra el gabinete bonaerense que conduce Kicillof.

En ese sentido, la funcionaria defendió con énfasis la figura de Máximo Kirchner, diputado nacional y actual titular del PJ provincial. “Máximo es mucho más que un nombre. Es Kirchner, y además ha honrado ser Kirchner. Es un compañero que trabaja permanentemente en la construcción de consensos y que garantiza unidad”, afirmó.

En paralelo a ese posicionamiento, en las últimas horas Máximo Kirchner dio un gesto político hacia el axelismo al sugerir que Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, sea quien presida el Partido Justicialista bonaerense. Según trascendió, el diputado nacional planteó que esa sería “la mejor manera” de descomprimir la interna partidaria y comenzar a trabajar en una fuerte unidad de cara a 2027, incluso considerando las aspiraciones presidenciales del mandatario provincial. La propuesta no fue formalizada y todavía se desconoce si Kicillof aceptaría avanzar con la conducción partidaria, ya que desde hace semanas impulsa a su vicegobernadora, Verónica Magario, para ese rol.

Dentro del peronismo bonaerense también comenzaron a circular otros nombres como posibles alternativas de consenso. Desde La Cámpora propusieron al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, un dirigente cercano a Kirchner, como una eventual prenda de unidad.

El clima interno del PJ se tensó aún más en los últimos días tras las declaraciones del intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, quien integra el espacio Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Kicillof. El jefe comunal calificó a Cristina Fernández de Kirchner como “una delincuente condenada por delitos comunes”, una frase que generó un fuerte rechazo en sectores del kirchnerismo.

Esos dichos contrastaron con la postura del intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien denunció la existencia de “cagones y traidores” dentro del peronismo y aseguró que trabaja para que “este gobierno se vaya y Cristina esté libre”.