El municipio de Salliqueló participó del 4° Congreso Productivo Bonaerense, realizado en La Plata, donde autoridades de más de 100 municipios, representantes de Pymes e industriales analizaron los principales desafíos que atraviesa el sector productivo.

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En diálogo con Radio Provincia, el director de Producción de Salliqueló, Norberto Del Arco, destacó la importancia de formar parte del encuentro y de sostener un vínculo directo con las empresas y productores locales.

“Es muy importante estar en contacto con el sector productivo”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que durante el Congreso se abordaron distintas temáticas vinculadas al desarrollo de la actividad, entre ellas energía, matrices productivas, genética y competitividad.

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En ese marco, Del Arco también se refirió a las dificultades que atraviesan actualmente las Pymes nacionales, a partir de la apertura de importaciones y la caída del consumo interno, dos factores que, según planteó, complican el funcionamiento y la recuperación de distintos sectores productivos.

Durante la entrevista, el funcionario también repasó las tareas que lleva adelante el municipio frente a las proyecciones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

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En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre el gobernador Axel Kicillof, el mandatario pampeano Sergio Ziliotto y el intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, para coordinar acciones relacionadas con la gestión de cuencas en zonas con riesgo hídrico.

A nivel local, Del Arco señaló que se realizan tareas de limpieza de canales y mantenimiento de caminos rurales prioritarios, como parte de las medidas preventivas ante eventuales lluvias intensas.

Por último, el director de Producción se refirió a la situación de Lácteos La Familia, empresa de Salliqueló que sufrió un grave incendio en sus instalaciones a fines de 2025.

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Del Arco explicó que desde el municipio se impulsaron distintas gestiones de asistencia junto con los ministerios bonaerenses de Desarrollo Agrario y Trabajo, además del apoyo operativo brindado por la comuna durante las primeras etapas posteriores al siniestro.

También destacó la solidaridad de otras Pymes del sector, que colaboraron con la firma luego del incendio.

Sin embargo, advirtió que la recuperación integral de la empresa continúa condicionada por el escenario económico general y, particularmente, por la caída del consumo de productos lácteos, que dificulta el proceso de recomposición de la actividad.