En una carta abierta, el intendente de Salto Ricardo Alessandro confirmó que desistió de asistir a la cena centenario del Club Defensores de Salto que se desarrollará en el salón del Centro Cultural "Miguel A. Tapia" perteneciente al Sindicato de la Carne.

"Lamentablemente, ante amenazas propiciadas por el 'dueño' del salón donde está programada esta fiesta, he decidido, con profundo dolor, no asistir al aniversario del club que me vio nacer, jugar, lesionar, del que soy socio vitalicio y al que amo", dijo el intendente, haciendo referencia a Tapia, secretario General del Sindicato.

Según el medio Salto Hoy, en diálogo con el programa "Tarde a la Mañana" el sindicalista le respondió que lo único que "no" haría es compartir mesa con "personajes que no hacen otra cosa que hablar mal de Tapia y del Sindicato", dejando en claro que jamás le prohibió a Alessandro asistir al evento que se desarrollará este fin de semana.

CARTA ABIERTA DE RICARDO “CURA” ALESSANDRO AL CLUB DEFENSORES

Quiero hacerle llegar estas líneas a mi querido pueblo defensorista, en un momento de profunda tristeza para mí.

Hace pocos días el Club Defensores de Salto cumplió 100 años de vida institucional y, en el marco de las celebraciones previstas, se llevará a cabo el próximo sábado 13 la cena del centenario, a la que fui invitado tiempo atrás junto a otros integrantes del equipo municipal.

Lamentablemente ante amenazas propiciadas por el “dueño” del salón donde está programada esta fiesta, he decidido con profundo dolor no asistir al aniversario del club que me vio nacer, jugar, lesionar, del que soy socio vitalicio y al que amo.

Lo mismo resta para los integrantes de mi equipo de gobierno, Camilo Alessandro como Secretario General, Guillermo Scarafía, como Director de Deportes, Julián Ainora como Presidente del HCD y Cristina Patriarca como Directora de Educación. Todos nosotros entendemos que las instituciones están por encima de los nombres propios y es por eso que bajo ningún punto de vista el centenario del club de mis amores se puede ver opacado.

Ustedes me conocen, saben que mi estilo implica no dejarme avasallar ante las actitudes violentas y amenazantes, hechos que forman parte de un pasado que seguramente no comparten las nuevas generaciones de dirigentes de la institución que mucho han hecho para que el centenario puede festejarse como se debe.

También me emociono al escribir este mensaje recordando a las familias que en 100 años inscribieron a fuego su nombre en el “loro”, me refiero a los Damonte, Testa, Feo, Serrani y tantos otros que se transformaron en emblemas de la institución.

Para mí el Club Defensores no es un club más, es el club de mis amores, el que me retrotrae a los recuerdos de mi infancia en el Barrio Central, cuando con mis padres y hermanas vivíamos en la Av. Mitre a pocas cuadras de la cancha que estaba ubicada donde hoy es el Barrio Malvinas y, siendo todos ellos simpatizantes de Sports, yo decidí hacerme hincha de Defensores para toda mi vida.

Mi decisión no cambia nada, desde el próximo lunes las puertas del Municipio van a permanecer abiertas para la Comisión Directiva, asociados, comisión del Centenario y simpatizantes Defensoristas para seguir trabajando por el Salto que todos merecemos, ese pueblo que es orgullo de nuestra región.

Nunca en mis 6 mandatos fui privado de asistir a ningún evento, pero hoy no hablo como Intendente sino como un hincha con profundo dolor.