La diputada Marina Salzmann cuestionó el avance del denominado Super RIGI y advirtió que el régimen otorga beneficios extraordinarios a grandes empresas mientras miles de pequeñas y medianas firmas atraviesan una situación crítica.

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Según señaló la legisladora del Frente Renovador, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei ya cerraron 26.448 empresas en todo el país. En ese contexto, sostuvo que el Gobierno nacional impulsa “un modelo con ganadores y perdedores”.

“El esquema regula y asegura beneficios para grandes inversores sin exigirles generación de empleo argentino ni liquidación de divisas en el país”, afirmó Salzmann.

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La diputada detalló que las compañías adheridas al Super RIGI pagarán apenas el 10% de las contribuciones patronales y una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, frente al 35% que actualmente abonan las PyMES. Además, señaló que accederán a ventajas cambiarias, podrán importar sin aranceles y exportar sin retenciones, y no tendrán obligación de contratar trabajadores locales.

“Las PyMES son las principales responsables de la generación de empleo en la Argentina, y son justamente a las que el Gobierno les da la espalda”, remarcó.

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Para la dirigente massista, la diferencia de trato entre las grandes corporaciones y las pequeñas empresas refleja el rumbo económico elegido por la administración nacional. “Mientras las grandes corporaciones reciben privilegios a medida, las PyMES pelean para sobrevivir y profundizan su estado de emergencia”, sostuvo.

Por último, Salzmann reclamó políticas públicas orientadas a fortalecer el entramado productivo nacional. “No se construye un país abandonando a quienes producen y emplean dentro de nuestras fronteras”, concluyó.