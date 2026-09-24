San Andrés de Giles se incorporó al programa “Capacitar para Emprender”, una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que busca brindar herramientas de formación y acompañamiento a quienes desarrollan emprendimientos y actividades productivas por cuenta propia.

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La adhesión se concretó a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y el municipio, con el objetivo de acercar al distrito distintas instancias de capacitación.

El acuerdo fue encabezado por el subsecretario de Economía Popular, Daniel Menéndez, y el intendente de San Andrés de Giles, Miguel Gesualdi. También participaron el secretario de Gobierno municipal, Juan Bautista Castaños, y el director de Políticas Educativas, Gustavo Lenard.

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A través del programa se dictarán cursos destinados a emprendedores, trabajadores autogestivos y unidades productivas, con contenidos vinculados a la organización de proyectos, administración de costos, planificación, comercialización, estrategias de venta y herramientas digitales.

Según explicó Menéndez, la propuesta apunta a acompañar a quienes producen y trabajan de manera independiente mediante instancias de capacitación y fortalecimiento de sus proyectos.

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Por su parte, Gesualdi destacó la importancia de sumar herramientas para los emprendedores locales y señaló que el convenio permitirá acercar una propuesta de formación a los vecinos del distrito.

Uno de los ejes de “Capacitar para Emprender” es la incorporación de herramientas digitales para la gestión y comercialización de los emprendimientos. La formación contempla aspectos como la promoción de productos, el uso de redes sociales, las plataformas de venta y nuevas formas de llegar a potenciales clientes.

La articulación entre la Provincia y el municipio permitirá que estas capacitaciones se desarrollen en el territorio y estén orientadas a las necesidades de quienes llevan adelante sus propios proyectos productivos.

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La incorporación de San Andrés de Giles forma parte de la expansión territorial del programa, que impulsa la Subsecretaría de Economía Popular en distintos municipios bonaerenses.

Para conocer los próximos cursos y actividades, se puede ingresar a motivaemprender.org o escribir a [email protected].