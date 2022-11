El Hospital San Felipe de la ciudad de San Nicolás fue intimado por el municipio a pagar las tasas por servicios sanitarios. Fue a través de Mariana Andrea Felip, apoderada fiscal de la municipalidad que encabeza Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio.

Según la cédula de notificación, la abogada destaca que “conforme la Ordenanza Fiscal y Tarifaria no se encuentran excluidos los inmuebles pertenecientes al dominio de la Provincia de Buenos Aires destinados a salud en cuanto al pago de tasa por prestación de servicios sanitarios”.

Este martes hubo un abrazo simbólico al Hospital de trabajadores, organizaciones sociales y espacios políticos de la oposición. "Lamentamos tener que expresarnos en defensa de algo tan sensible como es el cuidado de la salud para la comunidad", señalaron los trabajadores en un manifiesto.

"Es de público conocimiento que el Intendente Manuel Passaglia está exigiendo al hospital provincial que empiece a pagar tasas municipales y que abone una supuesta deuda millonaria que claramente es ilegal. Jamás en la historia, en sus 148 años, el hospital pagó tasas ya que BRINDAMOS UN SERVICIO A LA COMUNIDAD , ATENDIENDO Y CUIDANDO A TODA LA CIUDAD Y LA REGIÓN", plantearon.

Y agregaron: "Reivindicamos la labor del Ministerio de Salud y a la gobernación por poner a disposición todas las herramientas legales y sabemos que contamos con el apoyo de ellos para afrontar esta arremetida local. Pero, como trabajadores y trabajadoras, queremos expresarnos apelando al diálogo y al entendimiento con el municipio ya que en caso de avanzar está medida sabemos que se perjudica nuestra labor diaria."

"Apostamos al diálogo sobre el derecho a la salud de la comunidad, a trabajar en conjunto para fortalecer la salud pública y no desfinanciarla. Señor intendente Manuel Passaglia confiamos en que pueda revisar esta medida y en lugar de proceder hacia un apremio, nos acompañe a seguir mejorando el hospital que es de todas y todos.El hospital debe ser el límite, con la salud no. Pongámonos de acuerdo y avancemos por el bien común del pueblo. Sepa gobernador y Ministro Kreplak que estamos con ustedes en defensa de la salud pública. Los mismos que hace cuatro años cerraron el ministerio , hoy lo quieren desfinanciar….. No lo lograrán, la salud pública será defendida por toda la comunidad", concluyeron.