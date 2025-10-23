El candidato a diputado nacional por el Partido Nuevo Buenos Aires, Santiago Cúneo, cerró su campaña electoral este miércoles en La Plata, en la sede del Sindicato de la UTA, ante militantes, gremialistas y medios bonaerenses. Durante el acto, pidió el voto para llegar al Congreso y promover el juicio político al presidente Javier Milei.

Ads

“Esto no se termina con diálogo, la acumulación de fuerza popular es la revolución peronista. Evita dijo: seremos revolución o no seremos nada”, sostuvo Cúneo. Y añadió en diálogo con Diario Hoy: “El Gobierno va a terminar antes, a Milei me lo cargo yo”.

El candidato destacó su vinculación con el movimiento obrero argentino: “Somos el movimiento obrero argentino, porque Perón es el primer trabajador y nosotros somos sus herederos”, afirmó.

Puede interesarte

Críticas al Gobierno, a Cristina Kirchner y a Fuerza Patria

Cúneo cuestionó duramente al Gobierno nacional por sus acuerdos con Estados Unidos, reiterando que “Argentina está en default hace siete años” y proponiendo un default soberano. Además, pidió “meter presos a Luis Caputo y Federico Sturzenegger” por su gestión de la deuda externa.

Ads

Según publicó Infobae, el candidato también disparó contra la actual conducción del Partido Justicialista y la lista de Fuerza Patria, criticando a Cristina Kirchner: “Decidió armar una lista a la medida de sus obsecuentes miserables y no de las necesidades de la patria”, dijo, y cuestionó la postulación de Juan Grabois, al que definió como “un cualquierista que administra la pobreza”.

Cúneo aseguró que su espacio representa a trabajadores, jubilados y desocupados, sectores que, según su visión, “perdieron derechos en los últimos años”. Además, reforzó un discurso nacionalista y antiimperialista, planteando la contienda en términos de “patria o colonia”.

Ads

Propuestas legislativas

En su agenda, Cúneo adelantó tres proyectos principales:

Impulsar juicio político al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel .

. Eliminar el IVA a los alimentos , al que definió como “ peaje que encarece la canasta básica ”.

, al que definió como “ ”. Reformar la Ley de Entidades Financieras, vigente desde la última dictadura, para “limitar prácticas usurarias” del sistema.

“La comida es un derecho, no un bien suntuario”, subrayó.

Finalmente, Cúneo reafirmó que su espacio es el único que plantea que la Ciudad de Buenos Aires vuelva a formar parte de la provincia de Buenos Aires, y buscó diferenciarse de otros espacios del peronismo, mostrando un enfoque más cercano al movimiento obrero bonaerense.