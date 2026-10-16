El jefe de Gabinete, Diego Santilli, repudió los incidentes registrados frente al Congreso durante la quinta marcha federal universitaria y apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de intentar desestabilizar al Gobierno de Javier Milei.

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“Repudio a los delincuentes, a los violentos, los energúmenos que no marchan por las universidades sino que van a las marchas a agredir y tirar piedras”, sostuvo el funcionario durante una entrevista con Radio Mitre, en referencia a las personas que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Parlamento.

La movilización tenía como principal reclamo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La marcha transcurría sin inconvenientes hasta que un grupo de encapuchados comenzó a arrojar cascotes contra los efectivos policiales, que respondieron con gases lacrimógenos y agua de los camiones hidrantes.

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En ese contexto, Santilli trasladó sus cuestionamientos al kirchnerismo y puso en discusión la política de financiamiento de las universidades durante la gestión de Alberto Fernández.

“Se discute mucho del financiamiento universitario y nadie habla de dónde venimos. Durante el gobierno de Alberto Fernández se registró el mayor recorte histórico por estudiante de los últimos 20 años. Un 30% de inversión anual por alumno”, afirmó.

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El jefe de Gabinete también defendió la postura de la administración de Milei frente a la normativa universitaria. Según sostuvo, el Gobierno “ha cumplido la cautelar de la Justicia” y hay aspectos de la ley que continúan en discusión en el ámbito judicial.

“Ojo que detrás de estas banderas, donde el kirchnerismo se abraza como se abrazó a la bandera de las universidades y la destruyeron”, agregó Santilli, en una nueva crítica a la oposición.

Los enfrentamientos dejaron destrozos en el mobiliario urbano, personas detenidas y efectivos de seguridad heridos. Según la crónica de los hechos, poco antes de las 16, un grupo de encapuchados rompió un banco de cemento para utilizar los fragmentos como proyectiles contra las fuerzas de seguridad, del otro lado del vallado que separaba la plaza del edificio del Congreso.