El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, respondió a las críticas que días atrás le había dirigido el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien lo acusó de "no hacer nada por la provincia de Buenos Aires" y le reclamó una reunión para abordar la deuda que, según la administración bonaerense, mantiene la Nación con el distrito.

Ads

Durante una entrevista con LN+, Santilli recogió las declaraciones de Bianco, quien aseguró que “nuestro único adversario es Milei” y respondió sin rodeos. "Lo acabo de escuchar. Carlos Bianco es el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, es la voz de Axel", afirmó, antes de lanzar una dura crítica contra el gobernador bonaerense y la gestión kirchnerista.

"Axel Kicillof fue el peor ministro de Economía de la Argentina, nos dejó un desastre con YPF. Es el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, el que menos plata le dio a la provincia de Buenos Aires. Es el grupo que nos llevó a la pobreza extrema en el país", sostuvo.

Ads

Puede interesarte

En ese sentido, enumeró distintos indicadores para respaldar sus cuestionamientos. "Nos dejaron 54% de pobres, 20% de indigentes, más del 60% de los chicos en la pobreza y una inflación acumulada de 1.147%", aseguró.

"La gente no quiere volver atrás"

Santilli también sostuvo que el electorado ya rechazó ese modelo político y afirmó que volverá a hacerlo en las próximas elecciones.

Ads

"Ya le ganó Milei en 2023, le ganamos en 2025 y les va a volver a ganar en 2027. ¿Sabés por qué? Porque la gente está haciendo un esfuerzo enorme como consecuencia de lo que hicieron estos señores y no quiere volver atrás", expresó.

Según el funcionario, la sociedad "no quiere volver a la pobreza, a la inflación ni a la inseguridad" y por eso volvió a acompañar al oficialismo nacional en las urnas.

Puede interesarte

Críticas por la inseguridad en la Provincia

Otro de los ejes de su respuesta estuvo dirigido a la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad.

Ads

"Un gobernador que no puede garantizar la seguridad en su provincia, que cuando baja el sol la gente se tiene que guardar. ¿De qué está hablando?", cuestionó.

Y concluyó: "Lo está arruinando el gobernador porque representa ese desastre. La sociedad ya decidió. Decidió en 2023, decidió en 2025 y va a volver a decidir en 2027".