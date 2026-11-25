En su debut en el Congreso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó su primer informe de gestión ante la cámara alta, donde defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó las medidas adoptadas para ordenar el Estado.

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Santilli respondió más de 1200 preguntas de los legisladores sobre economía, empleo, pobreza, discapacidad, financiamiento universitario y sistema previsional, entre otros temas, las cuales eran ampliadas en durante la sesión informativa de este miércoles.

Al repasar la situación del país al comienzo de la administración libertaria, Santilli afirmó: “Lo que recibió el presidente Milei era un caos”. En ese sentido, recordó que “La brecha cambiaria era del 200% y la economía hacía 10 años que no crecía”. También cuestionó la política social anterior: “Los piqueteros eran los dueños de la vida y había gerentes de la pobreza”.

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En su presentación, el jefe de Gabinete hizo un repaso del ordenamiento de las cuentas públicas del Estado, de las calles, de las políticas sociales, de la educación, de la salud, de la Justicia, de las relaciones internacionales y del vínculo con las provincias.

En materia económica, atribuyó los resultados al trabajo del equipo ministerial y destacó la gestión de Luis Caputo. “El orden permitió devolverle a la gente lo que es suyo”, sostuvo.

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En el tramo final de su discurso, el jefe de Gabinete planteó que el próximo año será determinante para el futuro político y económico del país. “El próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás”, advirtió.

“Valió la pena ordenar las cuentas, bajar la inflación, terminar con el cepo y los veinte tipos de cambio, recuperar la calle, alinearnos con occidente y no con las dictaduras. Hoy somos serios”, afirmó. “El presidente Milei está cambiando la Argentina para siempre. Y cuando se escriba la historia de estos años, va a ser recordado como el presidente que se animó a ir a la raíz de los problemas y sentó las bases para que la Argentina vuelva a ser una potencia", sentenció.