“Vamos a dar esta batalla, cueste lo que cueste”, expresó Diego Santilli, quien ya se puso el traje de candidato para encabezar la lista de La Libertad Avance en territorio bonaerense el próximo 26 de octubre.

Y añadió en redes: “Voy a dejar el alma porque el futuro de la Argentina está en juego”.

El posteo estuvo acompañado por una foto donde se lo ve junto a Javier Milei en el marco del acto que el Presidente encabezó este lunes en el Movistar Arena de CABA.

