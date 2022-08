“Los trabajadores son los que laburan todos los días y tienen ganas de cambiar esta realidad. Esa es la cultura de trabajo que hizo grande a este país, por eso hay que acompañarlos y bancarlos”, manifestó Diego Santilli.

El referente de Juntos en la provincia se refirió al acto de asunción de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía: “El acto fue muy malo, no hay nada para festejar con 500 invitados. Hicieron otra fiesta VIP en la asunción mientras el ajuste lo paga la gente" y agregó: "Esperamos medidas contundentes”.

“No habló sobre los tres temas importantes: qué hacer con el déficit, reducir ministerios y cargos, y la emisión desmedida en pesos. Este mes se pagaron más intereses de deuda en pesos que plata a los jubilados. Tampoco hizo referencia a la brecha cambiaria que le hace tanto daño a los productores”, aseguró.

“ Si los gobiernos no entienden que el déficit genera inflación y que eso erosiona a los jubilados y que a la clase media no le alcanza para llegar a fin de mes, no cambian las cuestiones de fondo”, finalizó