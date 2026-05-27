Diego Santilli aseguró que el consumo masivo "va a llegar" y que los ingresos de las provincias, tanto los propios como los de origen nacional, comenzaron a crecer luego de un primer cuatrimestre "difícil", al disertar en la inauguración del XX Congreso Maizar 2026, que se lleva a cabo en el Parque Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Ads

El ministro del Interior señaló que "tuvimos un enero, febrero y marzo difíciles" en materia de inflación y baja de la recaudación en términos reales, “pero las cuentas están empezando a darse vuelta” con una evolución que anticipó volverá a ser positiva como hasta mediados de 2025.

"La curva de Coparticipación a las provincias está creciendo", resaltó, al tiempo que indicó que "los números se empiezan a notar, no solo en la Coparticipación sino en los ingresos provinciales", con aumentos en las recaudaciones propias.

Ads

Asimismo, en un mensaje directo a los productores agropecuarios presentes, señaló que “esto no es porque sí, ustedes siempre han sido el motor de la República Argentina”. En ese sentido, recalcó que "a ese motor hay un gobierno que lo empieza a cuidar, sacándole la pata de encima de la cabeza".

"A mí también me encantaría ir más rápido", admitió, en alusión al reclamo del sector por una reducción más acelerada de las retenciones, aunque reiteró al respecto “que el esfuerzo valió la pena y los frutos se empiezan a ver”.

Ads

Puede interesarte