Santilli, Ministro del Interior: “Voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos”
El actual diputado reveló sus sensaciones tras la designación comunicada por Javier Milei.
El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, brindó sus primeras declaraciones públicas tras llegar a la quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. El dirigente del PRO, que reemplaza a Lisandro Catalán, destacó el desafío que implica su nueva función y ratificó su compromiso con el plan de reformas impulsado por el Gobierno nacional.
“Vengo a hablar con el Presidente. Voy a charlar con él y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son reformas muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, afirmó Santilli, quien asumirá un rol clave en el vínculo con los gobernadores y el Congreso.
El exvicejefe de Gobierno porteño reconoció además que la propuesta de Milei fue inesperada, aunque no dudó en aceptarla:
“Me sorprendió gratamente que el presidente mr llame y te haga semejante ofrecimiento. Obviamente, le dije que sí al instante”, sostuvo.
Santilli recordó también el acuerdo político alcanzado entre La Libertad Avanza y el PRO para las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se impuso con la lista oficialista:
“Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil. Tengo que seguir trabajando y vamos a ver qué me ofrece el presidente”, añadió.
