El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, brindó sus primeras declaraciones públicas tras llegar a la quinta de Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. El dirigente del PRO, que reemplaza a Lisandro Catalán, destacó el desafío que implica su nueva función y ratificó su compromiso con el plan de reformas impulsado por el Gobierno nacional.

“Vengo a hablar con el Presidente. Voy a charlar con él y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Son reformas muy importantes para la Argentina y es el trabajo que tenemos que llevar adelante”, afirmó Santilli, quien asumirá un rol clave en el vínculo con los gobernadores y el Congreso.

El exvicejefe de Gobierno porteño reconoció además que la propuesta de Milei fue inesperada, aunque no dudó en aceptarla:

“Me sorprendió gratamente que el presidente mr llame y te haga semejante ofrecimiento. Obviamente, le dije que sí al instante”, sostuvo.

Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío.



Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer… pic.twitter.com/aIetfeEAtG — Diego Santilli (@diegosantilli) November 2, 2025

Santilli recordó también el acuerdo político alcanzado entre La Libertad Avanza y el PRO para las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se impuso con la lista oficialista:

“Venimos de hacer un acuerdo muy importante para esta elección con La Libertad Avanza y el PRO. Ganamos una elección muy difícil. Tengo que seguir trabajando y vamos a ver qué me ofrece el presidente”, añadió.