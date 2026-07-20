El Gobierno nacional oficializó la designación del exintendente de Olavarría, Ezequiel Galli, como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el marco de la reestructuración impulsada por Diego Santilli, quien asumió el cargo hace menos de un mes.

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La medida quedó formalizada mediante el Decreto 607/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Galli se convierte así en uno de los principales colaboradores de Santilli, quien continúa definiendo la estructura de la Jefatura de Gabinete y redistribuyendo responsabilidades entre las distintas áreas bajo su órbita.

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También fue ratificado Daniel Scioli

En paralelo, el Decreto 606/2026 confirmó la continuidad de Daniel Scioli al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, aunque ahora dependerá de la Vicejefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Devitt.

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De esta manera, Santilli ratificó a Scioli y sumó a Galli como una de las incorporaciones más relevantes de su equipo de gestión.

Reorganización de funciones

Además de los nombramientos, el jefe de Gabinete firmó la Resolución 65/2026, mediante la cual delegó nuevas facultades en distintas dependencias de la administración nacional.

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Entre las áreas alcanzadas se encuentran la Subsecretaría de Gestión Administrativa, con competencias vinculadas al empleo público; la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa; y la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que conduce Gustavo Coria.