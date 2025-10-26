Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza, votó esta mañana en la Escuela EP N°11, ubicada en la calle French N°573 en Los Troncos del Talar, Tigre. El dirigente del PRO pasó del tercer lugar al primer puesto de la lista de diputados nacionales luego del escándalo narco que involucró a José Luis Espert.

Tras emitir su voto, Santilli habló sobre sus expectativas y el trabajo de campaña: “Yo dije cuál era la expectativa, haciendo trabajo para remontar. Fue una campaña difícil, corta para mi, de tan solo 18 días y el objetivo es remontar. Pero bueno, he puesto toda la actitud, toda la garra, y de eso se trata”, aseguró.

El candidato resaltó la importancia de la participación ciudadana: “Lo más importante es que la gente venga a votar, porque en definitiva vos definís qué es lo que querés, cómo lo querés hacer, y con tranquilidad. La gente sabe a quién vota y ese es un compromiso”, añadió.

Santilli también agradeció a su equipo y a los votantes: “Agradecerle a todos, por la buena onda y la participación. Hemos hecho un trabajo con todo el equipo del partido, con Cristian (Ritondo) y con todos los que formamos parte”, afirmó.

Además, mencionó su encuentro con el presidente: “Estuve en reuniones de estudio con él, que para mí fueron muy importantes. Le agradecí la oportunidad que me dio en estos dieciocho días de liderar el camino. Queda entre el presidente y yo, pero fue una conversación valiosa”, señaló.

Finalmente, Santilli cerró su mensaje con un llamado a la participación: “Ojalá haya más participación, ojalá haya mucha más participación, yo creo que eso es lo más importante”.