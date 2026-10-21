La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en la sesión especial de este miércoles, que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales, modificación que hará que el texto sea devuelto al Senado. La norma fue aprobada con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones.

Ads

El encargado de defender el dictamen fue Santiago Santurio, de la provincia de Buenos Aires, miembro informante del oficialismo. El proyecto, ideado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, contiene cambios en cuanto a endurecer expropiaciones, flexibilizar desalojos y modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble.

“Esta es ley muy importante”, expresó. Santurio recordó que “hay que entender que violar la propiedad privada, y la discusión sobre la propiedad privada, viene de los griegos” y que violar la propiedad privada “está mal, no importa si lo haga un individuo, un grupo de individuos o desde el aparato estatal”.

Ads

Y añadió: “El trabajo del hombre es lo que genera una posesión y un derecho adquirido sobre ese bien. Y nadie, ni un individuo, ni un grupo de individuos, ni el Estado, puede violar esa propiedad. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy”.

El legislador consideró que “el límite del Estado es importante para los goces de derechos del ciudadano”, consideró y opinó que “el socialismo ataca la propiedad privada” mientras “la democracia la garantiza y la promueve”.

Ads

En alusión al capítulo de expropiaciones, el oficialista subrayó que “el Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde”, por eso se busca que, en caso de expropiación, se realice con “el menor daño” y “que el lucro cesante sea resarcido al propietario”.

También, en alusión a los cambios en desalojos, Santurio dijo que “es importante que cuando haya una ocupación, rápidamente ese derecho sea resarcido al dueño de la propiedad”.

“Cuando se sabía que acá, en la Argentina, no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir, nadie quería habitar en este suelo, nadie quería venir a desarrollarse. Y cuando ahora se empiezan a respetar los derechos de propiedad, el mundo nos empieza a ver distinto. Los argentinos nos empezamos a ver distintos, porque sabemos que lo que yo consigo con el fruto de mi trabajo no va a venir ni un burócrata de turno ni un delincuente a sacármelo. Y eso es lo que va a hacer que yo quiera crecer, esforzarme y desarrollar más la riqueza. Y esa es la única forma de desarrollarse”, consideró.

Ads

A modo de conclusión, Santurio señaló que “es fundamental que entendamos que respetar la propiedad privada es garantizarle a cada uno que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente ni un burócrata de turno”.