Scioli votó en Luján y celebró la Boleta Única Papel: "Fue muy simple y ágil"
El exgobernador bonaerense y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes destacó la facilidad del nuevo sistema electoral y confió en una amplia participación ciudadana en estas elecciones legislativas nacionales.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, emitió su voto este domingo por la mañana en la ciudad de Luján, en el marco de las elecciones legislativas nacionales. El funcionario llegó a su centro de votación cerca de las 9.00 y, en diálogo con la prensa, expresó su confianza en el desarrollo de la jornada electoral.
“Esperamos a que la gente exprese su voluntad y que haya una gran participación en esta hermosa jornada por el bien de la democracia, para que Argentina se proyecte hacia un gran futuro, prosperidad y desarrollo”, señaló Scioli.
Consultado sobre la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), que debuta en estas elecciones, el exmandatario provincial destacó la sencillez y agilidad del nuevo sistema: “Fue muy simple y ágil votar con esta nueva boleta. Es un gran paso adelante en la calidad y en la organización del proceso electoral”, agregó, valorando también la posibilidad de conocer los resultados de manera más rápida y eficiente.
La provincia de Buenos Aires definirá este domingo quiénes serán sus 35 diputados nacionales, en una elección donde los 15 espacios participantes deberán superar un piso del 3% para asegurarse un escaño.
Scioli concluyó subrayando la importancia de fortalecer los mecanismos de participación e información ciudadana: “Fue muy buena la decisión de haber implementado este sistema y de acompañarlo con campañas de difusión para que todos los votantes comprendan su funcionamiento”, afirmó, optimista sobre el desarrollo de la jornada democrática en todo el país.
