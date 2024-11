El proyecto de Ficha Limpia, que buscaba prohibir que personas con condena en segunda instancia accedieran a cargos electivos, volvió a naufragar en la Cámara de Diputados. Al igual que la semana pasada, la falta de quórum frustró la sesión, y la impulsora de la iniciativa, Silvia Lospennato, cargó con dureza contra los legisladores ausentes.

“No nos comemos más el verso, no creemos en las casualidades ni en los imprevistos”, declaró la diputada del PRO al criticar a quienes no se presentaron. Según Lospennato, tenía "por escrito quiénes iban a venir por bloque", pero las ausencias estratégicas terminaron impidiendo el debate de una normativa que podría afectar a figuras políticas con antecedentes judiciales, incluida la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner.

Silvia Lospennato luego de que fracasara la sesión convocada para tratar Ficha Limpia, Juicio en ausencia y Reiterancia. pic.twitter.com/6Qj2mQQsYw — Franco (@francokaspin) November 28, 2024

Visiblemente molesta, la legisladora aseguró que "hoy festejan los corruptos y los terroristas". En su intervención, destacó que la caída de la sesión no solo representa un retroceso para el Congreso, sino una burla al pueblo argentino. “No es a nosotros, los diputados presentes, a quienes les hacen esto. Es al pueblo argentino que quiere dejar atrás el reino de la impunidad”, afirmó.

👉 https://t.co/Jo2Vb67wHU #LibertadYDemocracia pic.twitter.com/8SZRerfqkm — Diputados Argentina (@DiputadosAR) November 28, 2024

Para Lospennato, la falta de compromiso de ciertos legisladores es una señal de que muchos siguen apostando por la "impunidad". “Los corruptos, las castas de todo tipo, que no representan a un pueblo sufrido que quiere salir adelante, están seguros de que van a seguir haciendo política. Pero ese pueblo los va a mirar con lupa y les va a responder en las urnas”, sentenció.

El proyecto de Ficha Limpia buscaba establecer que quienes posean condenas firmes no puedan aspirar a cargos públicos. Sin embargo, la falta de consenso político y las ausencias en el recinto volvieron a bloquear el avance de la propuesta. No obstante, Lospennato se comprometió a seguir impulsando el proyecto: “Esto no va a quedar así. La gente ya cambió y no va a aceptar que seamos cómplices de la impunidad”.