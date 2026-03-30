Más de 500 dirigentes del radicalismo de las ocho secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires se reunieron en Saladillo con el objetivo de empezar a consolidarse como una alternativa de poder real. Del encuentro participaron intendentes, legisladores provinciales y nacionales, además del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados bonaerense.

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Durante la jornada, los presentes coincidieron en un diagnóstico crítico sobre la situación actual. “Los extremos le han hecho mucho daño a nuestro país y puntualmente a la provincia de Buenos Aires”, señalaron, y advirtieron que los bonaerenses se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de la seguridad y las deficiencias en el sistema de salud.

Un #28M donde el radicalismo da un paso 𝐚𝐥 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞. Pensamos el presente y empezamos a 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 con más de 500 personas: intendentes, legisladores, dirigentes y militantes.



Decenas de distritos presentes en #Saladillo donde recibimos a Rosendo… pic.twitter.com/1MqICBed05 — Alejandra Lordén (@AleLorden) March 29, 2026

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Pensar el presente y construir futuro” y tuvo como principales oradores a la diputada provincial Alejandra Lordén, el diputado provincial Valentín Miranda, el diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

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También participaron 13 intendentes bonaerenses, entre ellos José Luis Salomón (Saladillo), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln), Ramón “Tito” Capra (General Alvear), Román Bouvier (Rojas), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General La Madrid), Juan Carlos Chalde (Dorrego), Javier Andrés (Adolfo Alsina) y Esteban Santoro (Madariaga). También dijeron presente la diputada Priscila Minnaard, la senadora Natalia Quintana y el dirigente Miguel Fernández.

A lo largo del encuentro, los dirigentes remarcaron la necesidad de construir una propuesta con identidad propia, capaz de interpretar las demandas sociales y ofrecer respuestas concretas frente a una realidad que calificaron como “cada vez más compleja”.

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Ayer en Saladillo; más de 500 personas nos reunimos bajo un mismo lema: 𝙋𝙚𝙣𝙨𝙖𝙧 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙚, 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙞𝙧 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤. 🇲🇨



No fue un encuentro más. Fue la muestra de que hay ganas, que hay compromiso y que hay una generación dispuesta a debatir, escuchar pic.twitter.com/VI6v4hKC89 — Mati Carrettoni (@CarrettoniMati1) March 29, 2026

En ese sentido, plantearon que existe una creciente distancia entre la política y la vida cotidiana de la sociedad, marcada por ingresos que no alcanzan, inflación persistente y servicios en retroceso. Frente a este escenario, subrayaron la importancia de fortalecer equipos técnicos, sumar nuevas miradas y avanzar en una agenda con soluciones sostenibles.

Paneles y expositores

Durante la jornada también hubo paneles con especialistas que aportaron distintas miradas sobre los desafíos actuales. Participaron el especialista en educación Axel Rivas, quien analizó el impacto de la inteligencia artificial en el sistema educativo; las periodistas Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda, con foco en la comunicación; el analista político Gonzalo Aziz, que realizó un diagnóstico de la coyuntura; y el empresario Rosendo Grobocopatel, quien reflexionó sobre la comunicación política en la era digital.