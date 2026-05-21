Marcelo Peña, defensor del diputado bonaerense Francisco Adorni, minimizó las irregularidades detectadas en su declaración jurada y aseguró que la omisión de una herencia de 21 millones de pesos fue un error administrativo. “Se le pasó como le pasa a cualquier ciudadano”, afirmó el letrado en medio de la investigación que impulsa el fiscal Guillermo Marijuán.

Ads

La polémica se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito. En ese contexto, el abogado Marcelo Peña habló en el programa Palabras más, palabras menos, de La Cielo, donde intentó justificar la rectificación de la declaración jurada realizada por Adorni.

Puede interesarte

“Lo omitió, es cierto. Esta presentación juega a su favor”, sostuvo el abogado, quien insistió en que no existió intención de ocultamiento ni una figura penal detrás de la modificación de los datos patrimoniales.

Ads

Además, Peña aseguró que el verdadero problema financiero de su cliente no es un incremento patrimonial, sino el crecimiento de una deuda hipotecaria UVA. Según detalló, el crédito pasó de 45 a 57 millones de pesos y aún restan pagar unas 120 cuotas.

El abogado también apuntó contra Pagano y consideró que la denuncia busca construir una “causa político familiar” para vincular a Francisco Adorni con las acusaciones y cuestionamientos que recaen sobre su hermano, Manuel Adorni.

Ads

Puede interesarte

En ese marco, sostuvo que el fiscal Marijuán solicitó informes a organismos como ARCA y la Oficina Anticorrupción únicamente para verificar la trazabilidad de los datos declarados y remarcó que “no hay delito, sino inconsistencias”.

“Son subsanaciones que cualquiera puede tener. Pasa en profesionales, autónomos y pymes todo el tiempo”, afirmó Peña, quien relativizó el impacto judicial de la rectificación patrimonial realizada por el legislador bonaerense.