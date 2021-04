El concejal Danilo Petroni presentó este jueves su renuncia como presidente del bloque oficialista de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de San Nicolás. Luego de varios rumores y trascendidos sobre el mal humor generalizado que existe con parte del Ejecutivo, el edil, del riñón del Intendente Manuel Passaglia, dejó su cargo en la presidencia y no sorprende dado ese escenario.

Petroni ya había dejado en evidencia las diferencias con sus compañeros de bloque cuando no asistió a la Apertura de Sesiones Ordinarias el último 1 de marzo y su lugar fue ocupado por el vicepresidente del bloque, Julio Pasqualín, desde hoy presidente. El último hecho que finalmente terminó provocando su renuncia tuvo que ver directamente con lo que ocurrió en la última sesión del Concejo.

Es que su propio bloque, el cual presidia, no acompañó una moción que propuso en torno a la discusión de la reforma del Código de Convivencia. "No estoy para nada de acuerdo en la manera que se plantea aprobarlo. El código debe ser producto de amplios acuerdos sociales y políticos; y a mi juicio no nos tomamos el tiempo suficiente para encontrar esos acuerdos”, expuso como en sus argumentos.

"El Código pretende reglamentar una parte importante de la vida comunitaria. Por eso debe ser gestado como una política de Estado y no como una política partidaria. Con una política de Estado que tenga continuidad más allá de los cambios de Gobierno y que no se limite a los intereses de un Intendente en particular. Este Código debe encarnar los valores más profundos de toda la sociedad", lanzó Petroni durante su exposición.

Finalmente, luego de la negativa en los votos de los concejales de su propio espacio, Petroni afirmó: "Teniendo en cuenta el resultado de la votación aclaro que voy a dejar la presidencia del bloque. Le agradezco a todos los compañeros el apoyo de estos años". El ahora exconcejal ocupaba su bancada desde el 10 de diciembre de 2019 y además desde hace años se desempeña como médico.

Cabe recordar que en el municipio de San Nicolás el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente para aprobar los distintos proyectos sin la necesidad del acompañamiento de los bloques opositores, lo cual en general provoca resultados impuestos de ante mano teniendo en cuenta si son enviados por Passaglia y requieren de su aprobación, como es el caso de la reforma del Código de Convivencia.