El Diputado Fernando Iglesias le envió una carta al jefe del bloque PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo para denunciar a Silvia Lospennato, quien, según la acusación, le dijo: "Sos un provocador, ojalá la gente te lo haga notar en la calle".

El cruce ocurrió en medio de la pelea partidaria en el Congreso, que también tuvo como protagonistas a Alejandro Finocchiaro y al propio Ritondo.

“'Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle'. Éstas fueron las palabras de nuestra compañera de bloque, Silvia Lospennato, que considero una intimidación y una amenaza. La misma Diputada ha sostenido siempre que la violencia verbal conduce a la violencia física. Se lo comunico para que tome las medidas que considere pertinentes”, indica el texto de Iglesias.

Lospennato se desmarcó de su partido y de los libertarios y votó contra los vetos de Javier Milei, desatando la crisis interna.

