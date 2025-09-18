Se termina de romper el PRO: Fernando Iglesias denunció amenazas por parte de Lospennato tras el escándalo en Diputados
En el marco del tratamiento en el Congreso del veto a las leyes de Financiamiento Universitario y de la Emergencia Pediátrica, los votos divididos del macrismo provocaron cruces y gritos en el reciento, que incrementaron la fragmentación partidaria.
El Diputado Fernando Iglesias le envió una carta al jefe del bloque PRO en la Cámara Baja, Cristian Ritondo para denunciar a Silvia Lospennato, quien, según la acusación, le dijo: "Sos un provocador, ojalá la gente te lo haga notar en la calle".
El cruce ocurrió en medio de la pelea partidaria en el Congreso, que también tuvo como protagonistas a Alejandro Finocchiaro y al propio Ritondo.
“'Sos un provocador y ojalá la gente te lo haga notar en la calle'. Éstas fueron las palabras de nuestra compañera de bloque, Silvia Lospennato, que considero una intimidación y una amenaza. La misma Diputada ha sostenido siempre que la violencia verbal conduce a la violencia física. Se lo comunico para que tome las medidas que considere pertinentes”, indica el texto de Iglesias.
Lospennato se desmarcó de su partido y de los libertarios y votó contra los vetos de Javier Milei, desatando la crisis interna.
