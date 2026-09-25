El estado de los caminos rurales es un problema que atraviesa a buena parte del interior de la Provincia de Buenos Aires. Mantenimiento, recursos, cobrabilidad de las tasas y prioridades de obra forman parte de una discusión que, en cada distrito, tiene sus propias características.

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En Chivilcoy, el intendente Guillermo Britos decidió llevar esa discusión un paso más allá y propuso que los propios productores tengan participación directa en la definición de las prioridades de la red vial rural.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Britos explicó que su propuesta consiste en que la Asociación Rural designe a una persona para ocupar la dirección del área vial rural, que además pasaría a integrar formalmente el equipo municipal.

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“Nosotros le ofrecimos a la Asociación Rural de Chivilcoy que designen al responsable del área”, explicó el intendente.

El esquema contempla que esa persona tenga participación en la definición de qué camino se arregla primero, qué tareas deben realizarse y cuáles son las prioridades, utilizando el 70% de los recursos de la tasa vial.

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“Desde las rutas hacia las 10 localidades rurales que tiene Chivilcoy, todos los caminos rurales, que son 2.500 kilómetros, le damos la posibilidad de que designen un director vial que, con el 70% del presupuesto de la tasa vial, decida cuáles son las prioridades, qué camino hay que arreglar primero, qué hay que limpiar primero”, detalló Britos.

La propuesta no implica, según explicó el intendente, que la persona designada quede por fuera de la estructura municipal. Por el contrario, tendría un cargo formal dentro del Ejecutivo.

“Va a ser parte de mi equipo sin necesidad de hacer política. No le vamos a pedir que vaya a un acto, pero sí que trabaje, que venga, que trabaje como el resto de los funcionarios”, señaló.

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“Acá están los recursos, acá están las máquinas”

Britos sostuvo que la iniciativa también responde a una discusión que se repite en los municipios: los recursos nunca alcanzan para atender todas las demandas de la red vial.

“Como nunca alcanza lo que hacés porque el presupuesto es finito”, explicó, la idea es que quienes conocen de manera directa las necesidades productivas puedan intervenir en la definición de las prioridades.

En ese marco, el intendente resumió su propuesta con una frase que luego quedó como eje de su planteo:

“Acá están los recursos, acá están las máquinas y el director lo ponés vos. Y se terminó el verso”.

Britos agregó que, de esa manera, después se podrá comparar el resultado de la gestión con el esquema que existía anteriormente.

“Vamos a ver después si hacés más o hacés menos de lo que se hacía cuando el director era otro”, desafió.

El dato de la cobrabilidad

Para Britos, uno de los puntos centrales de la discusión es cuánto efectivamente se recauda por la tasa vial. En ese sentido, destacó la situación de Chivilcoy: “En Chivilcoy tenemos una cobrabilidad del 75% de la tasa”, afirmó.

El intendente vinculó ese nivel de recaudación con los trabajos realizados durante sus años de gestión y aseguró que el municipio avanzó con obras utilizando recursos propios.

“Hemos estabilizado 200 kilómetros con piedra, caliza y escoria. Hemos trabajado siempre estos 11 años con plata de los vecinos, de la municipalidad”, explicó.

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Según relató, también hubo casos en los que se consiguieron convenios con organismos de la Provincia para avanzar con obras vinculadas a los caminos rurales y establecimientos educativos.

“La Provincia siempre tiene programas para caminos rurales, para estabilizar, para escuelas rurales, que hemos hecho muchas con estabilizado de piedra y caliza”, señaló.

Una discusión que atraviesa al interior bonaerense

Aunque la propuesta se circunscribe a Chivilcoy, el debate que plantea Britos excede al distrito. En buena parte del interior bonaerense, los caminos rurales son infraestructura productiva y, al mismo tiempo, vías de acceso para vecinos, trabajadores y alumnos que viven en zonas rurales.

El propio intendente puso como ejemplo la diversidad territorial de su distrito.

“Yo tengo localidades rurales que tienen seis habitantes y tengo localidades rurales que tienen 3.000”, contó.

En ese escenario, la discusión sobre quién establece las prioridades adquiere una dimensión que va más allá del mantenimiento de un camino determinado.

La propuesta de Britos apunta precisamente a que esa definición tenga participación directa de los productores, pero manteniendo al responsable dentro de la estructura municipal.

La propuesta todavía espera una definición

El intendente contó que la propuesta fue presentada recientemente y que, al momento de la entrevista, la Asociación Rural todavía no había definido quién podría asumir ese lugar.

“Hasta ahora nadie. Nosotros hicimos la propuesta el sábado cuando vino Villarruel. El miércoles nos reunimos con la Rural en mi oficina y hasta ahora no fueron a ofrecer a nadie ni llevaron quién va a ser el referente y están evaluándolo”, explicó.

Britos dijo esperar que finalmente acepten el esquema.

“Por eso mismo lo hicimos. O sea, ya que se muestran que no están conformes con el trabajo, bueno, háganlo ustedes”, planteó.

Y volvió a resumir la propuesta en términos concretos:

“Toma, acá está. Díganme qué camino arreglo primero. Acá están los recursos, acá están las máquinas y el director lo ponés vos”.

El planteo deja abierta una discusión de fondo para Chivilcoy, pero también para otros municipios bonaerenses: cómo se administran los recursos destinados a los caminos rurales, quién define las prioridades y qué grado de participación deben tener los sectores que utilizan y financian esa infraestructura.