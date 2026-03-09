Varios gremios de maestros decidieron sumarse al paro internacional por el Día de la Mujer que, en la Argentina, se concretará este lunes 9 de marzo. Además, se movilizarán desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo por la tarde, donde rechazarán, entre otras cosas, las políticas de Javier Milei.

Ctera adhiere al Paro Internacional Feminista y convocan “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”.

Asimismo, Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también llamó a sumarse a nivel nacional.

Vale destacar que en Provincia el propio espacio que encabeza el Gobernador Axel Kicillof (Movimiento Derecho al Futuro) convoca a la protesta y movilización para este lunes, el segundo sin clases desde que inició el ciclo lectivo 2026 la semana pasada.

