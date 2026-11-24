La Comisión de Legislación General del Senado bonaerense avanzó con el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo provincial que crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales.

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La iniciativa recibió el visto bueno por mayoría y apunta a generar herramientas de acceso a servicios, información y beneficios para quienes desarrollan sus tareas a través de aplicaciones, independientemente de la modalidad jurídica de su vínculo contractual o asociativo.

El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, y busca establecer herramientas de protección para quienes desarrollan sus tareas mediante aplicaciones. La ley para regular apps de delivery y transporte en la Provincia había sido anunciada por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo pero el proyecto entró meses después.

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El oficialismo no contaría con los dos tercios necesarios para incorporar el proyecto al temario de la sesión sobre tablas. El tratamiento sólo avanzaría durante un eventual período extraordinario.

El expediente había sido aprobado con modificaciones en la Comisión de Trabajo y Legislación Social, donde se resolvió incorporarlo junto con el proyecto del senador Federico Fagioli (Fuerza Patria), que propone un Régimen de Protección Integral para Repartidores y Choferes de Moto Asociados a Plataformas Digitales. De esta manera, ambas iniciativas quedaron unificadas en un mismo texto.

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Entre los principales puntos de la propuesta se encuentra la creación de un Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense, en el que las empresas deberán informar datos sobre las personas que prestan servicios, sus condiciones de contratación, horas trabajadas e ingresos.

También contempla la contratación obligatoria de seguros de accidentes personales. El proyecto establece, además, que la protección alcance el período de actividad comprendido entre la conexión y la desconexión de la plataforma, junto con determinados trayectos vinculados con la prestación del servicio.

Asimismo incluye la creación de paradores para el descanso y la higiene de los trabajadores y el desarrollo de una aplicación móvil para facilitar el acceso a información, capacitaciones y mecanismos de emergencia.

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El encuentro se desarrolló en el Salón Antonio Cafiero y estuvo encabezado por el presidente de la comisión, Germán Lago (Fuerza Patria). En el marco de la reunión también se produjo la incorporación del senador Alex Campbell (PRO), quien reemplazó a Guillermo Montenegro (PRO) como integrante del cuerpo.

De manera presencial participaron, además de Lago y Campbell, Marcelo Leguizamón Brown (Hechos-UCR Identidad), Pedro Borgini (Fuerza Patria), Fernando Coronel (Fuerza Patria), Carlos Kikuchi (Unión y Libertad), Matías De Urraza (La Libertad Avanza) y Gonzalo Cabezas (La Libertad Avanza). De manera remota estuvieron Federico Fagioli, Ayelén Durán y Diego Videla, los tres de Fuerza Patria.