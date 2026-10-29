La Comisión de Trabajo y Legislación Social del Senado bonaerense llevó adelante una reunión informativa en para analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial que crea el Plan Integral para el Trabajo mediante Plataformas Digitales.

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La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, y busca establecer herramientas de protección para quienes desarrollan sus tareas mediante aplicaciones. La ley para regular apps de delivery y transporte en la Provincia había sido anunciada por el gobernador durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo pero el proyecto entró meses después.

La exposición técnica en el Salón Nunca Más del Anexo legislativo estuvo a cargo de Lilia Alonso, asesora de la cartera laboral, quien explicó en detalle los alcances de la propuesta. También estuvo presente Cecilia Cecchini, jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo y concejala de Almirante Brown, junto con otros representantes de la cartera laboral. Luego de las presentaciones, se abrió un intercambio con los senadores.

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Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo. La iniciativa establece la inscripción de las empresas de plataformas y prevé que brinden información a las autoridades sobre la cantidad de personas que desarrollan tareas, su situación contractual, las condiciones de contratación, las horas trabajadas, los ingresos promedio y los intermediarios vinculados con la actividad.

La propuesta también contempla la contratación obligatoria, a cargo de las empresas de plataformas, de un seguro de accidentes personales para quienes realizan tareas de reparto, retiro, traslado y entrega de bienes, así como el traslado de personas en la vía pública. La cobertura deberá incluir, como mínimo, muerte accidental, invalidez total o parcial permanente y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. El proyecto establece, además, que la protección alcance el período de actividad comprendido entre la conexión y la desconexión de la plataforma, junto con determinados trayectos vinculados con la prestación del servicio.

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La Comisión de Trabajo llevó adelante una reunión informativa

Otro de los puntos relevantes es la creación de paradores destinados al descanso, la higiene y la seguridad de los trabajadores. El texto contempla espacios con condiciones adecuadas para el descanso, la alimentación, el acceso a sanitarios y agua potable, el resguardo de pertenencias y el estacionamiento de los vehículos utilizados para trabajar. Asimismo, prevé la posibilidad de instalar paradores públicos en coordinación con los municipios y las empresas.

La iniciativa propone, además, el desarrollo de una aplicación móvil para facilitar el acceso a servicios, información y herramientas vinculadas con la actividad. Entre sus objetivos se encuentran la incorporación de mecanismos de emergencia y avisos rápidos de seguridad, la orientación para realizar trámites, la capacitación y la coordinación de políticas públicas destinadas al sector. El Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación y deberá conformar una mesa de coordinación para implementar las medidas previstas.

La reunión contó con la participación de representantes de SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación), del Sindicato de Choferes Particulares de la región de La Plata, Berisso y Ensenada, y del Sindicato Gremial de Motociclistas. También estuvieron presentes representantes de trabajadores de la aplicación Rappi y de Mi Ciudad, una aplicación oriunda de La Plata.

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Durante sus intervenciones, los trabajadores y referentes sindicales compartieron sus puntos de vista sobre las condiciones en las que desarrollan sus tareas y describieron las dificultades que enfrentan cotidianamente.

En el marco del encuentro, la presidenta de la comisión, María Rosa Martínez, expresó en nombre del resto de los senadores el beneplácito por el Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y destacó la participación de Argentina en el proceso vinculado con esta norma internacional, en referencia a la necesidad de avanzar en la regulación del trabajo mediante plataformas digitales.