El senador bonaerense del espacio Hechos, Marcelo "Chuby" Leguizamón rechazó la posibilidad de modificar la integración de la Octava Sección Electoral para incorporar otros municipios y sostuvo que cualquier cambio de ese tipo requeriría una reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

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El pronunciamiento del legislador se produjo luego de la publicación de un artículo del diario La Nación, que señaló que dentro de una eventual reforma política impulsada por el oficialismo bonaerense se analiza la posibilidad de sumar Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio a la Octava Sección Electoral, actualmente integrada únicamente por la ciudad de La Plata.

A través de sus redes sociales, Leguizamón sostuvo que la Constitución provincial es clara respecto del estatus electoral de la capital bonaerense.

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"Es muy claro lo que establece el artículo 61, inciso 1, de nuestra Constitución Provincial: 'La Capital de la Provincia formará una sección electoral'", afirmó.

Según el senador, mientras esa disposición permanezca vigente, La Plata constituye por sí misma una sección electoral, por lo que esa situación no podría modificarse mediante una ley.

"Esa realidad no puede ser modificada por una ley, sino únicamente mediante una reforma constitucional", sostuvo.

El legislador agregó que "defender a La Plata también es defender el lugar institucional que la Constitución le reconoce" y consideró que la capital bonaerense "no puede perder su representación ni su identidad electoral por una decisión circunstancial".

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Finalmente, vinculó el debate con el escenario político de cara a 2027.

"En 2027 necesitamos un gobernador bonaerense que comprenda el valor estratégico e institucional de la Capital y esté dispuesto a defenderla", expresó.

El debate por la reforma política

La postura del senador surgió luego de que La Nación informara que el oficialismo bonaerense analiza una reforma política que incluiría modificaciones en la representación legislativa y en la composición de las secciones electorales.

Según esa publicación, una de las alternativas en estudio sería incorporar Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio a la Octava Sección Electoral, además de ampliar la cantidad de bancas en la Legislatura bonaerense para actualizar la representación poblacional.

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Hasta el momento, no existe un proyecto presentado oficialmente que contemple esos cambios, aunque el tema comenzó a generar posicionamientos políticos dentro de la provincia.