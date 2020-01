Por Ramiro Pablo Gómez

El Senador Provincial del Frente de Todos, Francisco “Paco” Durañona, calificó como “cipayo y vende patria” al economista de tendencia liberal, Miguel Boggiano, quien difundió un supuesto video de la BBC (prestigiosa cadena informativa pública británica) relatando una visión sobre Argentina que buscar satanizar al Estado y victimizar a sectores agropecuarios.

“Vídeo de la BBC que describe lo ridículo que es todo en Argentina. Vale la pena”, expresó Boggiano en sus redes y el video se viralizó en pocos minutos.

Vídeo de la BBC que describe lo ridículo que es todo en Argentina. Vale la pena. pic.twitter.com/JnQ6aHzvYT — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) January 13, 2020

"Nunca mejor representada la palabra cipayo y vende Patria que con esta agachada de Miguel Boggiano promocionando un supuesto video de la BBC que, en realidad, lo hizo el mismo Boggiano degradando a nuestro país y nuestro pueblo", le propinó el ex intendente de San Antonio de Areco, "Paco" Durañona.

Defensa de un modelo agroexportador y una idea de Estado como “depredador”

La mayor parte del video intenta oponer el Estado a los sectores agropecuarios. Según el audiovisual es un sector castigado por el Estado y “ganar dinero (para ese sector) es prácticamente imposible”.

El relato de la voz en ingles que simula a los de la BBC dice: “El Estado, principal depredador de este país le cobrará 15 impuestos y le quitará el 90% de su ganancia bruta dejándolo con un margen neto de solo el 5%.”

En un momento aparece la imagen del gobernador provincial, Axel Kicillof, y el video relata: “Por curioso que parezca, para algunos especímenes de la Argentina, esto es perfectamente justo y razonable”, asociando la imagen del dirigente del Frente de Todos con un Estado depredador y opuesto al "campo" como un totalidad, sin distinción de pequeños, medianos ni grandes productores.

Finalmente el audiovisual cierra con la siguiente frase: “Para el homo sapiens argentino ganar dinero es moralmente malo, es un crimen que debe ser castigado. El acceso a la riqueza solo está permitido a los especímenes dominantes como políticos y sindicalistas.”

En ese instante, aparecen imágenes de sindicalista y, por primera y única vez, se visualiza a Mauricio Macri. La idea que parece englobar es que “todos” los políticos y los sindicalista son “iguales” sin distinción de partidos.

Modelo Industrial y el Estado como distribuidor de la riqueza

Lo que dice el video es también lo que no menciona. La industria como generador de empleo no aparece vinculado a ese modelo de país que el economista Boggiano propone. Es cierto que el campo es productor de dólares pero difícilmente se puedan mantener nivéles de ocupación bajos sin empleo industrial.

La única imagen que aparece del Estado en el video hecho por el economista (y no por la BBC) es depredadora. No está al servicio de su población, de resolver los conflictos entre intereses contrapuestos de la sociedad, de distribuir lo que no reparte el “mercado” sino que aparece como un ente que de manera salvaje lo único que busca es enriquecer a sus políticos.

Si eso fuera cierto todos los gobiernos de la historia argentina tendrían los mismos resultados. No sería siquiera necesario que existan partidos como el Radicalismo, el Peronismo, el Socialismo, la Izquierda, porque en definitiva, son parte de un Estado depredador.

La historia reciente marca la confrontación entre dos modelos políticos económicos que polarizó una elección justamente por sus diferentes concepciones de Estado: Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.