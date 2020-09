El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lamentó hoy la "incomprensión" de un sector de la oposición pero adelantó que los sectores turístico, gastronómico, cultural y pesquero "hoy van a tener ley". "Hay quorum y se tratará de forma remota", aseguró tras una extensa sesión de Labor Parlamentaria en la cual no hubo acuerdo entre los dos principales interbloques sobre la modalidad del debate.

"La incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina”, remarcó Massa, quien argumentó que no se puede "exponer" a sesionar de forma presencial a los legisladores que son miembros de grupos de riesgo. En ese sentido, destacó que se le ofreció a los diputados de Juntos por el Cambio debatir de forma presencial siempre y cuando no sea obligatorio para quienes deseen hacerlo de manera virtual.

"La mayoría de los diputados de esta Cámara están dispuestos a seguir trabajando de manera virtual", aclaró y señaló que la propuesta del oficialismo no fue aceptada. En ese sentido, argumentó que "los diputados tienen derecho a sesionar de manera remota" e instó a la oposición a no "judicializar" el tema -tal como adelantó el diputado radical Mario Negri- porque van a “dejar sin ley a los gastronómicos y comerciantes”.

“No podemos desconocer que la Argentina tiene miles de muertos. Tengo la carta de un diputado de La Pampa que decía que por sus enfermedades prevalentes no podía asistir a sesionar", ejemplificó Massa. Tras más de 8 horas de negociaciones, los diputados de Juntos por el Cambio no aceptaron prorrogar el protocolo de sesiones virtuales que propuso el oficialismo y anunciaron que concurrirán a la Justicia para "impugnar" la sesión.

"El parlamento debe seguir abierto y sesionando, seguir votando leyes. No podemos en este contexto exponernos a sesionar de manera presencial sin contemplar a aquellos diputados en grupo de riesgo. Este es un tema que no tiene color partidario. Quiero invitar a JxC a que se mire hacia adentro y a que entienda que lo mismo que esta sucediendo en CABA, donde se sesiona de manera telemática discutiendo todos los temas", concluyó.