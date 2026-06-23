El bloque de diputados nacionales del PRO, que preside Cristian Ritondo, justificó su decisión de no haber contribuido al quórum para habilitar la sesión fallida con la que la oposición pretendía avanzar con proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Antes de la sesión, el oficialismo, el PRO y otros aliados cerraron un acuerdo para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales donde el próximo martes tratarían los proyectos.

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"La sesión de hoy no buscaba remover a Adorni: su único objetivo era forzar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar los expedientes de interpelación, censura y remoción", remarcó el bloque en un comunicado.

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Y agregaron: “Fue el PRO, junto al resto del interbloque Fuerza del Cambio, quien logró que esa comisión se convocara por su propia iniciativa para el martes 30 de junio, con todos esos expedientes en temario. La sesión quedó sin objeto”.

En ese sentido, argumentaron que no podían sumarse a "operaciones del kirchnerismo y sectores que prefieren el show mediático al resultado concreto".

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Convocada la comisión, se terminó el show. pic.twitter.com/OhxdnLKr9C — PRO Diputados (@prodiputados) June 23, 2026

"Nuestra postura no cambia: los argentinos llevan años apostando a una transformación real y ese esfuerzo merece ser cuidado. Seguir generando ruido innecesario, contradicciones evitables y escándalos que desgastan la gestión no es una opción. El cambio se defiende con hechos", concluyeron.

De esta manera, el PRO afloja la tensión con el oficialismo que había alcanzado su pico el 11 de junio pasado cuando, a través de un comunicado, calificó de "falta grave" que Adorni admitiera públicamente haber omitido información sobre su patrimonio. En aquel texto, el espacio amarillo señaló que un funcionario no puede decirle al Congreso y a los argentinos que no ocultó nada para luego admitir que sí lo hizo.

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