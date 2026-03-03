La distribuidora de bebidas y alimentos Beer Market anunció el cierre definitivo de sus operaciones y dejó en la calle a unos 300 empleados. La firma tenía más de 20 sucursales, varias de ellas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y comunicó la decisión de manera abrupta.

Según denunciaron los trabajadores, la empresa se niega a pagar las indemnizaciones completas y argumenta que inició un proceso preventivo de crisis, un trámite legal que le permitiría abonar hasta el 50% de lo que corresponde por ley.

La situación comenzó la semana pasada, cuando los empleados recibieron un mensaje por WhatsApp en el que se les indicaba que no debían presentarse a trabajar. Dos días después fueron citados para formalizar la decisión.

“Siento una angustia de no saber qué hacer mañana, tengo que pagar un alquiler, una vida que sigue”, contó a Radio 750 la trabajadora despedida Paloma Andrada.

Beer Market tenía alrededor de diez años de trayectoria en el rubro y en los últimos meses había comenzado a cerrar algunas tiendas con bajo nivel de ventas. “Hace cuatro meses empezaron a cerrar tiendas que no tenían tantas ventas con la excusa de que era por el alquiler y que no iban a renovar. Pero no pensábamos que estaban tan mal”, relató Andrada.

De acuerdo a lo que publicó el medio especializado InfoGremiales, en lugar de liquidar las indemnizaciones conforme a la ley, la empresa ofreció acuerdos que, según los empleados, apenas superan el millón de pesos. En el caso de Andrada, que cobraba 700 mil pesos mensuales y tenía tres años de antigüedad, le ofrecieron el equivalente a dos sueldos básicos, incluyendo el mes en curso.

“Todo el mundo estaba muy indignado con la situación, pero hay gente que por la necesidad tuvo que decir que sí. Es totalmente comprensible, es mejor tener un millón antes que nada. Pero no es lo que uno merece por el tiempo y dedicación que uno le dio a la empresa”, sostuvo.

El conflicto impacta de lleno en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en los distritos del corredor norte donde la firma tenía presencia. Por el momento, no hubo comunicación oficial pública de la empresa explicando el alcance del cierre ni precisiones sobre el proceso preventivo de crisis.