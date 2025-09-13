Guillermo Francos admitió que “sin dudas nacionalizar una elección distrital fue un error” error” del Gobierno. Además, elogió al gobernador Axel Kicillof por haber usado “una estrategia inteligente” porque "porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente del peronismo desde la provincia”.

Según Francos, el Presidente “está muy bien, muy tranquilo” después del resultado de la elección en provincia porque está “convencido de lo que estamos haciendo”. Y que el desafío del Gobierno es “explicarle a los argentinos qué es lo que estamos llevando adelante como programa de gobierno, porque a veces también se distorsiona un poco”.

En tanto, en declaraciones a Radio Mitre, planteó que en la elección nacional del 26 de octubre no se va a repetir el resultado de la provincial. “La gente tendrá que decidir si le da el apoyo al Presidente para que haga las reformas que queremos hacer en la segunda parte del mandato”, dijo.

En ese sentido aseguró que no tiene dudas que "hay un intento de desestabilizar la imagen que tiene un gobierno” y que proyectos como la ley de financiamiento universitario o de emergencia pediátrica que fueron vetados por el presidente tienen como único objetivo afectar el equilibrio fiscal y desestabilizar la imagen del Gobierno. “La oposición se unirá para atacarnos en esa política que el Gobierno considera fundamental”, sostuvo.

