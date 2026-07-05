El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, encabezó un nuevo encuentro del espacio MDF Educación en Berisso, donde reunió a funcionarios, dirigentes gremiales, estudiantes y referentes locales para debatir sobre las políticas educativas y cuestionó con las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

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Durante la actividad, Sileoni agradeció la participación del intendente Fabián Cagliardi, del director de Puentes, Juan Brardinelli, de la dirigente Eva Piermaría, además de organizaciones sindicales, funcionarios y estudiantes que participaron de la jornada.

En su mensaje, el funcionario provincial sostuvo que "frente a un gobierno nacional que devalúa las metas presupuestarias, que recorta la ciencia, la tecnología y la educación técnica, y que intenta imponer ideas como la educación en casa con el fin de hacer desaparecer al Estado, en la Provincia hay un gobernador que se hace cargo de lo que la Nación abandona".

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En ese marco, reivindicó el rol del gobernador Axel Kicillof y aseguró que la gestión bonaerense busca sostener las políticas educativas frente al ajuste impulsado desde la administración nacional.

Además, afirmó que "no alcanza con narrar el daño; hay que construir una alternativa para reconstruir la educación nacional y ganarle a este proyecto nefasto de la ultraderecha que apuesta a la desesperanza".

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Sileoni también planteó que existe "otro camino" para el país y contrapuso dos modelos de gestión.

"Frente a este plan sistemático de destrucción y muerte, vamos con educación, salud, producción y trabajo. Frente a la crueldad y el desprecio, humanismo y vida", expresó.

Finalmente, cerró su intervención con un fuerte mensaje político dirigido al Gobierno nacional: "No permitiremos que le cambien el alma al pueblo argentino", concluyó.