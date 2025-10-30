El presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con 20 gobernadores y vicegobernadores de cara a las reformas que busca implementar en la segunda mitad de su mandato, entre ellas la impositiva y laboral.

Ads

El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón del primer piso de la sede gubernamental y acompañan al mandatario la mayoría de los integrantes de su Gabinete. No participó ningún representante de la provincia de Buenos Aires, tal como había anticipado desde el Ejecutivo nacional.

En un comunicado, emitido desde la Oficina del Presidente, se señaló que la reunión fue “con aquellos gobernadores que coinciden y comprenden los cambios que la Argentina necesita, con el objetivo de trabajar juntos de cara al futuro y aprobar en el Congreso de la Nación las reformas que millones de argentinos eligieron en 2023 y ratificaron este domingo en las urnas”.

Ads

Puede interesarte

“Terminado el proceso electoral y con un mandato inapelable por parte de los argentinos, es la voluntad del Presidente de la Nación trabajar con todos —independientemente de las diferencias partidarias— para hacer Argentina grande otra vez”, agrega el texto.

Asimismo, se indicó que “ninguno de los cambios que la Argentina necesita puede hacerse sin la voluntad de la mayoría de los gobernadores, conductores de los destinos de las provincias”.

Ads

“La República Argentina tiene una oportunidad histórica de convertirse en un gigante en materia de energía, minería, tecnología, turismo, y otras industrias, que pueden hacer de las provincias argentinas potencias en sí mismas. Este Gobierno va a trabajar con todos los gobernadores y con el Congreso de la Nación para traducir en leyes las consignas que fueron firmadas en el Pacto de Mayo en julio del 2024”, concluyó.