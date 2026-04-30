El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas natural que se implementará a partir de mayo de 2026. Este incremento se da en el contexto de la emergencia energética, que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, y es parte de las revisiones tarifarias quinquenales que contemplan 31 aumentos mensuales consecutivos desde 2025 hasta 2030.

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Los nuevos valores quedaron establecidos mediante la publicación de las resoluciones 461/2026 (Camuzzi Gas del Sur, interior), 463/2026 (Metrogas, zona sur) y 466/2026 (Naturgy, zona norte y oeste) del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicadas hoy en el Boletín Oficial.

La actualización también incluye la incorporación del Precio Anual Uniforme (PAU), que se calcula en dólares por millón de BTU y se convierte al tipo de cambio promedio del Banco Nación.

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Además, el incremento refleja el traslado de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), basadas en variaciones entre las adquisiciones y ventas de gas desde el 1 de enero de 2024 hasta el 30 de abril de 2025.

Tarifas: los valores

Las nuevas tarifas variarán según la categoría y el nivel de consumo de los usuarios. Para los hogares residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual para la categoría más baja (R1) será de $3.976,22 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.591,88 en la provincia de Buenos Aires.

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En las categorías de mayor consumo (R4), el cargo puede llegar a $94.995,74 en CABA y $51.624,44 en la provincia.

El cargo por consumo se establecerá en $281,33 por metro cúbico para la mayoría de los usuarios residenciales, mientras que en los segmentos de mayor demanda, el costo ascenderá a $426,68 en la Ciudad y $387,12 en la provincia.

Las facturas también incluirán, donde corresponda, la aplicación de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que benefician a los hogares más vulnerables con un 50% de subsidio en los meses de mayor consumo.