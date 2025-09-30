Los peajes de la Autopista Buenos Aires a La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico que están bajo el control de Autopista de Buenos Aires (AUBASA) serán más caros a partir del 1° de octubre.

Ads

Las nuevas tarifas quedaron oficializadas en dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

El ajuste trimestral toma como base el Coeficiente de Variación Tarifaria, llamado CVT, metodología que considera los siguientes componentes: 55% del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados publicados por el INDEC; 25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor; y el 20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General - IPC- también publicado por el INDEC.

Ads

De ese cálculo surgió el pedido para aumentar los valores en un 6,42% tanto para los peajes de la costa atlántica como los de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

AUTOPISTA BUENOS AIRES - LA PLATA

De esta manera, un vehículo categoría 2 deberá pagar $2000 en la cabina de Dock Sud (en sentido a La Plata). Mientras que si pasa en hora pico la tarifa ascenderá a los $2500.

Ads

En caso de usar las bonificaciones por pagar con Telepase, los valores quedarán en $1980,86 y $2476,08. En el peaje de Hudson, en tanto, los costos para la categoría 2 serán $1.400 y $1.800 (hora pico).

RUTAS A LA COSTA

Los aumentos en las rutas 11, 74 y en la 2 van en el mismo sentido. El peaje Samborombón que hasta ahora salía $6200 para un auto de dos ejes, desde octubre estará en los $6500. En rigor, se trata de una suba del 4,8%.

En el caso de la estación de peaje de Madariaga, para la categoría 2 habrá que abonar $5.500 y en la de Mar Chiquita $6.000.