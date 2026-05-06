“Con Rodolfo Tailhade presentamos un proyecto de resolución para que el Ministerio de Seguridad de la Nación nos informe todo sobre el Servicio de Protección de Estado y Custodia”, expresó María Teresa García en redes sociales.

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Y añadió: “Queremos saber cuántos custodios tiene asignado el Jefe de Gabinete (Manuel Adorni) y su esposa, cuál es el criterio que utiliza el Ministerio para asignar las custodias y qué otros funcionarios del Gabinete disponen custodia de la Policía Federal”.

“Mientras los salarios no alcanzan y crece el desempleo, los que venían a terminar con la casta y los privilegios consiguen jubiladas que les prestan plata para comprarse departamentos, tienen custodia policial permanente, viajes de lujo en avión privado y hasta cascadas en sus casas refaccionadas”, concluyó.

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Vale destacar que la olla la destapó el propio Tailhade días atrás, al asegurar que la esposa del funcionario hacía uso de la custodia estatal, acción que le valió una denuncia por parte del Gobierno por supuesto “espionaje”.

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