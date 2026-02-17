Tras casi 60 años de servicios regionales, Transportes Automotores La Plata (TALP) deja de viajar entre La Plata y ciudades del interior bonaerense. El nuevo recorrido será brindado por Plusmar.

Ads

La novedad ya fue dada a conocer por ambas firmas. El último servicio que brindará TALP será el jueves 19 luego de la medianoche.

A partir del viernes 20, el recorrido quedará a cargo de Plusmar, que asumirá el trayecto con nuevos horarios y frecuencias (serían tres servicios diarios) e incluirá terminales que se habían dejado de operar. Parará en Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Lincoln, Pinto, Ameghino, Roberts (Lincoln) y llegará hasta General Villegas.

Ads

Desde hace años, usuarios reclamaban un mejor servicio en el transporte público que los une con la capital bonaerense, con unidades en malas condiciones y frecuencias que se fueron reduciendo en el último tiempo.

Ads